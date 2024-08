3 comandos do ChatGPT para quem deseja ser mais produtivo no trabalho

A produtividade no ambiente de trabalho é essencial para o sucesso e o crescimento profissional. E o ChatGPT pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e a gestão do tempo, oferecendo sugestões personalizadas que ajudam a organizar melhor as tarefas e a manter o foco nas prioridades.

De olho nisso, a EXAME elencou três comandos que podem auxiliar na otimização da produtividade no trabalho. Basta colar os prompts descritos abaixo no ChatGPT para obter uma resposta. Confira.

3 comandos do ChatGPT para aprimorar a produtividade no trabalho

Comando 1: Crie uma lista de tarefas prioritárias para hoje com base nas minhas atividades em [área específica]

Este comando ajuda a organizar as tarefas diárias, priorizando aquelas que têm maior impacto. O ChatGPT pode sugerir quais atividades devem ser realizadas primeiro com base em critérios como prazos, importância estratégica e complexidade, garantindo que o trabalho seja feito de forma eficiente e sem sobrecarga.

Comando 2: Sugira técnicas para melhorar a gestão do tempo ao trabalhar em [tipo de projeto específico]

Ao usar este comando, o ChatGPT pode oferecer técnicas de gestão de tempo adaptadas ao tipo de projeto em que se está trabalhando. Isso pode incluir métodos como a técnica Pomodoro, a criação de blocos de tempo específicos para diferentes tarefas ou a delegação eficaz de atividades, ajudando a manter o foco e evitar a procrastinação.

Comando 3: Como posso otimizar minhas reuniões para serem mais produtivas e objetivas?

Reuniões podem consumir tempo valioso, e este comando ajuda a torná-las mais produtivas. O ChatGPT pode sugerir formas de estruturar as reuniões para que sejam curtas, focadas e orientadas a resultados, como definir uma agenda clara, estabelecer objetivos específicos e limitar o tempo de discussão.

