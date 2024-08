Descubra como encontrar vagas de emprego para trabalhar com IA; salários chegam a R$ 35 mil

O mercado de trabalho para profissionais especialistas em inteligência artificial está muito aquecido. E estudos recentes comprovam essa afirmação. Segundo uma pesquisa conduzida pela multinacional PwC, o número de vagas que exigem habilidades em IA cresceu mais rápido do que o total de empregos.

O levantamento mostra que os empregos que exigem competências em IA oferecem até 25% de bônus salarial​ e a produtividade nesses setores é até 4,8 vezes maior. Os dados são resultados de uma analise minunciosa, que levou em consideração mais de meio bilhão de anúncios de emprego em 15 países.

Mas as vantagens de trabalhar com IA não para por aí. Os salários nesse setor também chamam a antenção. Profissionais com alguma especialização em IA podem alcançar remunerações de até R$ 35 mil mensais, de acordo com o Guia Salarial 2024 da Robert Half, especialmente em posições de liderança.

Onde encontrar as melhores vagas

Para maximizar as chances de sucesso na busca por vagas em IA, algumas práticas são recomendadas. Veja, abaixo, algumas recomendações que a EXAME elencou para quem deseja encontrar as melhores oportunidades.

Participe de eventos e conferências: networking é essencial para se conectar com possíveis empregadores;

Mantenha seu perfil no LinkedIn otimizado: perfis detalhados e atualizados atraem mais a atenção de recrutadores;

Procure oportunidades em startups: startups frequentemente buscam talentos em IA para escalar seus negócios;

Engaje-se em comunidades de tecnologia: grupos em redes sociais e fóruns podem oferecer dicas valiosas de vagas;

Invista em projetos pessoais de IA: projetos próprios demonstram proatividade e habilidades práticas;

Siga empresas de tecnologia: acompanhar empresas nas redes sociais pode oferecer insights sobre vagas abertas;

Assine newsletters de vagas: mantenha-se atualizado com novas oportunidades em portais de empregos;

Desenvolva um portfólio online: um portfólio bem construído pode evidenciar suas habilidades e experiências em IA.

Investir em capacitação é essencial

Embora o mercado esteja repleto de oportunidades, investir em capacitação é crucial. Sem as qualificações adequadas, encontrar emprego para trabalhar com inteligência artificial pode ser um grande desafio. Certificações, cursos online e uma base sólida em matemática e programação são fundamentais.

O estudo da Robert Half reforça que as empresas buscam profissionais que, além de conhecimento técnico, possuam habilidades analíticas avançadas. A contínua atualização e especialização são fundamentais para alcançar as melhores posições e remunerações no campo da inteligência artificial.

O treinamento é voltado para profissionais de diversas áreas que buscam aproveitar as vantagens da IA para impulsionar suas carreiras e alcançar melhores resultados no ambiente de trabalho. Para isso, os participantes terão acesso a comandos práticos e estratégias para aplicar a tecnologia no dia a dia profissional, otimizando tarefas e melhorando a eficiência.

O programa é apresentado por Miguel Fernandes, Chief AI Offer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial. Com vasta experiência prática e acadêmica, Fernandes vai se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando as empresas.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

