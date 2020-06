29 concursos com inscrições abertas e salários até R$ 21 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Caixa Econômica Federal

São 72 oportunidades imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de médico do trabalho e engenheiro civil. Há oportunidades em diversos estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Inscrições: até 19 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas

Salários: até 8.315 reais

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)



Há 61 oportunidades para analista administrativo divididas pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No Distrito Federal são 27 oportunidades.

Salário: 6.134,15 reais

Inscrições: até 29 de abril no site da Cespe

Aeronáutica

São 241 oportunidades para cargos de nível técnico e superior. As vagas são para São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA). Há vagas para formados em administração, biblioteconomia, engenharia civil, fonoaudiologia, nutrição, recursos humanos, de segurança do trabalho, engenharia civil, engenharia de telecomunicações, materiais, mecânica, mecatrônica, meteorologia, qualidade e química.

Além de oportunidades para pesquisadores nas áreas de áreas de aerodinâmica, aerodinâmica e combustão, geointeligência, laser/fotônica, propulsão hipersônica e de sistemas térmicos.

Salários: até 9.490,33 reais

Inscrições: até 26 de abril no site da Vunesp

Sul – Sudeste

SP Prefeitura de Magda

São 18 oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e superior. Quem tem diploma superior pode concorrer aos cargos médico clínico geral, médico ginecologista e médico pediatra – chefe.

Salário: 5.280,50 reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site Persona Capacitação

SP Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP)

São 80 oportunidades para promotor de justiça. Além do diploma de bacharel em direito, os candidatos devem três anos de experiência na área jurídica.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de abril no site do MP

SP Prefeitura de Ipeúna

São 6 oportunidades para nível superior. Os cargos são para assistente social e médico do programa saúde da família.

Salários: até R$ 6.197,68

Inscrições: até 24 de abril pelo site da Sigma Assessoria

SP Prefeitura de Embu das Artes

São 114 oportunidades e cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior. Quem tem diploma superior pode concorrer às oportunidades para analista de comunicação (design gráfico), analista em geoprocessamento, enfermeiro do programa saúde da família, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, médico do programa saúde da família, clínico geral, geriatra, ginecologista, infectologista, neurologista, pediatra, psiquiatra, psiquiatra infantil, ultrassonografista, urologista, vascular, nutricionista, psicólogo e professor adjunto.

Salário: até 11.074,27 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site Zambini

SP Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

São 44 oportunidades para enfermeiros e médicos. Há oportunidades para médicos especialistas em anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva – adulto ou infantil e neurocirurgia. Os profissionais vão atuar no Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências (Grau), localizado nas cidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos.

Salários: até R$ 5.162,50

Inscrições: até 26 de abril na sede do Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências (Grau), localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 351 – 12º andar, sala 1214, São Paulo. O horário de atendimento é das 9h às 19h

SP Prefeitura de Indaiatuba

São 301 oportunidades em todos os níveis. Há vagas para assistente social, dentista, enfermeiro, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, especialista de tecnologia da informação, fisioterapeuta, clínico geral, ginecologista, ortopedista, pediatra, psiquiatra, médico da família, médico plantonista pediatra, psicólogo, técnico de serviços administrativos, professor docente I, professor de educação artística, filosofia e educação inclusiva.

Salários: até R$ 15.616,24

Inscrições: até 13 de maio no site do Insituto Brio

ES Polícia Civil do Espírito Santo

As inscrições foram reabertas, ao todo são 113 oportunidades para quem tem curso superior. São 7 vagas para assistente social, 3 para delegado, 81 para escrivão, 7 para médico legista, 1 para perito bioquímico toxicologista, 5 para perito criminal, 1 para perito criminal especial, 2 para perito em telecomunicações e 6 para psicólogo. Além do salário, os profissionais podem receber adicional de serviço extraordinário (máximo de 24h) que varia de R$ 797,73 a R$ 1.569,93.

Salário: até 7.675,22 reais

Inscrições: até 24 de abril pelo site da Funcab.

ES Prefeitura de Presidente Kennedy

São 93 oportunidades para cargos de nível médio e superior. Para quem tem nível superior, há vagas para administradores, biólogos, bioquímicos, enfermeiros, fisioterapeuta, médicos de diferentes especialidades, dentistas e veterinários.

Salários: até R$ 9.829

Inscrições: até 24 de abril na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Átila Vivacqua, s/nº, das 8h30 às 15h30.

MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

São 16 oportunidades para cargos de nível médio e superior, sendo 10 vagas imediatas e 16 para formação de cadastro de reserva. Para quem tem nível superior as oportunidades são para engenheiro, cientista social, advogado, administrador, coordenador administrativo, coordenador técnico, instrutor técnico, instrutor social e instrutor de planejamento.

Salário: 6.335,47 reais

Inscrições: até 19 de abril na sede do Crea-MG, localizado na Avenida Alvares Cabral, 1.600 – 4º andar, em Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

MG Universidade Federal de Uberlândia (UFU)



São 28 oportunidades para cargos técnico administrativos. Para quem tem nível superior as oportunidades são para economista, fisioterapeuta, físico área médica (radioterapia) e médico veterinário. As vagas estão divididas entre as unidades de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e outros campi nos quais possam surgir vagas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Salário: 6.277,41 reais

Inscrições: até 22 de abril pelo site da Diretoria de Processos Seletivos da UFU.

MG Prefeitura de Santa Bárbara

São 159 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para contadores, médico clinico e professores de diversas disciplinas.

Salários: até R$ 7.362,27

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Furmarc

RS Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas (Canoasprev)

São 15 oportunidades, mais cadastro de reserva para todos os níveis. Para quem tem nível superior, há vagas para advogado, contador e médico clínico geral auditor.

Salários: 5.135,67 reais

Inscrições: até 22 de abril pelo site da Fundação Salle

RS Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 159 vagas para titulares de cartórios de notas e registros do estado. Os candidatos devem ser formados em direito ou ter

exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos.

Inscrições: até 10 de maio pelo site do tribunal ou dos cartórios do estado

Salários: conforme os serviços prestados

SC Prefeitura de São Martinho

São 40 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para assistente social, médico clínico geral, médico PSF, nutricionista, odontólogo PSF, professor e psicólogo.

Salários: até R$ 7.224,60

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Concursul

SC Prefeitura de Concórdia



São 19 oportunidades e formação de cadastro de reserva em cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Quem tem diploma superior pode concorrer às vagas de arquivista, contador, engenheiro sanitarista, médico e médico comunitário – clínico geral.

Salário: até 11.815,25 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Noroeste Concursos.

PR Prefeitura de Colombo

São 71 oportunidades para médicos. O contrato tem duração de 12 meses e pode ser prorrogado por mais um ano. Há oportunidades para especializados em estratégia saúde da família, médicos plantonistas, médicos clínicos gerais, psiquiatra, oftalmologistas e neurologistas.

Salários: até 9.411,40 reais

Inscrições: até 19 de abril das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, Rua XV de Novembro, nº 213, 3º andar, Centro.

PR Prefeitura de Cruzeiro do Oeste



São 2 concursos para selecionar 154 pessoas e para formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Salário: 11.405,78 reais

Inscrições: até 24 de abril pelo site da Fundação ao Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri

PR Prefeitura de Altônia

São 70 oportunidades e para quem tem diploma são superior há vagas para médico, psicólogo e assistente social.

Salário: até 5.469,97 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site EPL concursos.

PR Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)



São 49 vagas de nível técnico e superior para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As oportunidades que exigem nível superior são para administrador, advogado, arquiteto urbanista, biólogo, bioquímico, contador, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartográfico, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geólogo, geógrafo, médico do trabalho e químico.

Salário: até 5.771,65 reais

Inscrições: até 2 de maio no site da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Norte – Nordeste

AM Tribunal de Justiça do Amazonas

São 2 concursos que vão selecionar 332 servidores. Para juízes substitutos são 31 oportunidades, mas é preciso ser bacharel em direito e ter 3 anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel em direito, além de idade máxima de até 65 anos.As outras vagas de nível superior são para analista judiciário I, todas para Manaus, nas áreas de administração (1), arquivologia (1), direito (22), designer gráfico ou desenhista industrial (1), economia (1), enfermagem (1), engenharia ambiental e sanitária (1), engenharia elétrica (2), engenharia mecânica (2), medicina – cardiologia (1), medicina – ginecologia (1), psicologia (10), pedagogia (3), serviço social (8) e qualquer área de formação (8). Há ainda oportunidades para analista judiciário II, para o interior do Amazonas, para leiloeiro (1) e oficial de justiça avaliador (29).

Salário: 19.535,27 reais para juízes e 6.787,06 reais para as outras funções que exigem curso superior

Inscrições: até 22 de abril pelo da FGV

AM Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



São 24 oportunidades para analista técnico de controle externo. O cargo exige nível superior. Há 20 oportunidades para o Ministério Público,para quem tem diploma superior em direito, e 4 para Auditoria Governamental, para quem tem nível superior em qualquer área.

Salário: 5.500 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site concursos FCC

MA Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão



São 92 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Há 3 vagas para consultor legislativo. É preciso ter pós-graduação em direito tributário, direito constitucional e orçamento público. Também há 16 oportunidades para o cargo técnico de gestão administrativa, nas especialidades de administrador, advogado, contador, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, médico, programador de sistemas, analista de sistemas, revisor e taquígrafo.

Salário: até 10.097,96 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site da FGV.

MA Ministério Público do Maranhão

São 108 oportunidades em cargos de nível médio e superior. Destas, 22 são para analista ministerial para formatos em administração, direito, arquitetura, jornalismo, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, psicologia, banco de dados, rede e infraestrutura, segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, teste e qualidade de software

Salário: até R$ 5.792,94

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Fundação Carlos Chagas

SE Prefeitura de Frei Paulo

Foram divulgadas no edital 127 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades que exigem nível superior são para analista jurídico da procuradoria, assistente social, dentista – saúde bucal, enfermeiro PSF, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral PSF, médico pediatra, psicólogo e psicopedagogo escolar.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site da Empreve.Também possível se inscrever presencialmente na secretaria de educação, localizada na Praça Capitão João Tavares, 180 – 1º andar, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

CE Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará (Ideci)

São 20 oportunidades para quem tem nível superior. Há vagas para advogado, analista financeiro, arquiteto, engenheiro civil e técnico social. A carga horária é de 40 horas semanais.

Salários: até R$ 6.169,73

Inscrições: até 12 de maio pelo site do IBCF

Centro-Oeste

DF Ministério da Integração Nacional

São 122 oportunidades para cargos em nível médio e superior em Brasília. Para quem tem nível superior, há uma oportunidade para engenheiro agrônomo, 8 para engenheiro civil e 10 para administrador.

Salários: até 5.081,18 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site da CESPE