14 podcasts para ouvir no feriado e treinar seu inglês

Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

Membros da Stanford Graduate School of Business (GSB), a Escola de Negócios da Universidade de Stanford, fundada em 1925, contam quais são seus podcasts e audiobooks preferidos.

Desenvolva as habilidades mentais mais valorizadas nas entrevistas de emprego. Clique aqui e descubra como.

As indicações abordam temáticas variadas, desde conhecimento de mundo até conteúdos esportivos, contém todo o tipo de conhecimento que um bom profissional precisa ter.

São, ao todo, 14 sugestões de podcasts e audiobooks em inglês indicados por 8 membros da GSB, entre professores e pesquisadores. Além de te ajudar a se manter atualizado, a lista a seguir pode ser uma boa oportunidade para treinar a escuta em inglês. Confira!

Indicações de Michele J. Gelfand, Professora de Gestão Intercultural e de Comportamento Organizacional na Joh H. Scully.

O podcast é apresentado pelo economista Russ Roberts, pesquisador da Instituição Hoover, de Stanford, e tem uma estrutura de entrevistas com especialistas de diversas áreas. Segundo Michele J. Gelfand, é uma produção “generalista e seus convidados cobrem muitas disciplinas e tópicos”.

Link no Spotify.

Apresentado por Sean Carrollabre, um físico teórico da Caltech, o podcast também é estruturado em formato de entrevistas com especialistas de diversas áreas. Segundo a professora, o alcance da produção é “ampla e profunda”.

Link no Spotify.

Organizado pela BBC e apresentado por David Edmonds, criador de conteúdo da emissora, o podcast tem estrutura mais parecida com um programa jornalístico de temáticas atuais sobre o mundo. De acordo com a professora, o programa é “descontroladamente divertido com pepitas de sabedoria em cada episódio”.

Link no Spotify.

Indicações de Jasper B. Sørensen, Professor de Organização Comportamental.

A produção é organizada pela emissora esportiva ESPN e apresentado pela jornalista esportiva Mina Kimes, com seu cachorro Larry! “Um dos meus programas favoritos” conta Jasper, que afirma que Kimes tem profundo conhecimento sobre o esporte. “Ela também tem um grande apreço pelos limites da análise, a necessidade de fazer trocas na alocação de recursos e planejamento do jogo, a importância do design e da motivação, o julgamento para saber quando corte suas perdas e mude sua abordagem, e o papel da sorte”, conta.

Link no Spotify.

Indicação de Chenzi Xu, Professor assistente de finanças.

Uma opção de audiolivro – ou de livro – a obra é escrita pelo professor Alistair Horne e fala sobre Paris, com uma perspectiva da histórico-cultural. “Horne é um historiador da Europa e escreveu muitos livros em muitos períodos diferentes, mas este em particular é sua canção de amor por Paris”, conta Chenzi Xu.

Indicação de Rebecca Lester, Professora associada de contabilidade.

6. Taxes for the Masses

Neste podcast, as professoras Lisa De Simone e Bridget Stomberg discutem temáticas que envolvem taxação com uma linguagem simples e didática. “Em Impostos para as massas, duas especialistas em impostos destilam algumas das maiores manchetes sobre a política fiscal interna para torná-las acessíveis para o ouvinte comum”, explica Rebecca.

Link para o Spotify.

Indicações de Matt Abrahams, palestrante em comportamento organizacional e apresentador do Think Fast, Talk Smart

Apresentado por Andrew Hberman, neurocientista americano e professor titular do Departamento de Neurobiologia da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, o podcast “facilita a compreensão de conceitos biológicos e neurológicos muito complexos”, explica Matt Abrahams. “Ele e seus convidados fornecem sugestões práticas e melhores práticas para ajudar todos nós a otimizar nossa saúde e desempenho”, afirma.

Link para o Spotify.

Apresentado pelo escritor e jornalista Shankar Vedantam, o podcast aborda padrões inconscientes que impulsionam o comportamento humano. De acordo com o professor, a produção “oferece muitas lições interessantes e perspicazes sobre psicologia e a condição humana”, e “cada episódio fornece informações úteis por meio de descobertas acadêmicas”.

Link para o Spotify.

Indicações de Kathryn Shaw, Professora de economia Ernest C. Arbuckle.

O podcast é produzido no modelo jornalístico e aborda temas atuais sobre os Estados Unidos. “É jornalismo semanal de interesse pessoal”, explica Kathryn Shaw.

Link para o Spotify.

Produzido pelo jornal Atlantic, Floodlies é uma série sobre as consequências do Furacão Katrina em Nova Orleans, em 2005.

Link para o Spotify.

Indicação de Robert E. Siegel, Professor de Gestão.

Produzido pelo New York Times, o podcast fala sobre como construir um sistema de ensino melhor. “Eu realmente gostei de Nice White Parents, pois falava sobre como a melhor das intenções em trabalhar para melhorar nossas escolas pode levar a consequências indesejadas”, explica o professor. “Os criadores fizeram um bom trabalho explorando a história de uma escola particular em Nova York”, conclui.

Link para o Spotify.

Ali Yurukoglu, Professor associado de economia.

Apresentado por Peter Kafka, um renomado repórter que cobre a indústria da mídia, o podcast é uma produção da Vox. Nos capítulos, o apresentador fala sobre a relação, às vezes conflituosa, entre entretenimento, tecnologia e mídia.

Link para o Spotify.

Assim como o Recode Media, Decoder é uma produção da Vox, apresentado por Nilay Patel, editor e blogueiro especializado em mídia. De acordo com Ali Yurukoglu “ambos os podcasts têm convidados de primeira linha e cobrem muito terreno na interseção de mídia, tecnologia, negócios e sociedade, o que complementa minha pesquisa e ensino”.

Link para o Spotify.

Para fechar, o professor indica o audiolivro, “One Billion Americans”, escrito por Matthew Yglesias, criado do Vox. O livro fala sobre como promover a prosperidade nacional efetiva nos EUA. O professor conta que achou o livro “um caso instigante e, em última análise, persuasivo para triplicar a população dos EUA por meio de uma combinação de política de imigração e apoio social para as famílias”.

"14 podcasts para ficar atualizado e treinar seu inglês" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.