Westwing e CUFA lançam campanha para apoiar Mães de Favela

A Westwing acaba de lançar a campanha solidária “Fome de Ação” em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), para beneficiar as Mães da Favela. Por meio do engajamento dos clientes da companhia, o objetivo é fortalecer as mães, chefes de família e moradoras de favelas, mulheres que neste momento estejam com dificuldades para prover o sustento de sua casa.

A ideia é arrecadar cestas digitais que podem ser revertidas também em outras necessidades da família, como o gás de cozinha ou algum alimento que esteja fora de uma cesta básica convencional. A campanha vai até 23 de maio e, durante esse período, a Westwing vai destinar 3,00 reais a cada pedido realizado no Westwing ou no WestwingNow. O valor total será revertido em cestas digitais, no valor de 100,00 reais cada uma. Além disso, a cada pedido realizado por um amigo que o cliente indicar por meio do programa “convide um amigo”, a Westwing doará o dobro, 6,00 reais.

“A Westwing entende que o momento ainda é bastante desafiador e, por isso, a campanha vem para somar, uma vez que o cliente pode colaborar de forma fácil e rápida. A cada compra, uma doação será feita automaticamente para o projeto. Estamos felizes em atender a uma causa tão importante em um trabalho tão sério como o desenvolvido pelo projeto Mães da Favela”, afirma Andres Mutschler, CEO da Westwing.

“O Mães da Favela é um programa que tem feito a diferença na vida de milhares de mulheres, ele dá a elas um apoio que muitas vezes elas não têm. Como chefes dos lares, muitas vezes elas não têm a quem recorrer em momentos tão críticos como esse, e ter esse tipo de apoio é fundamental para que continuemos a dar esse suporte”, afirma Kalyne Lima, vice-presidente nacional da CUFA.

A campanha e o número de doadores são atualizados diariamente.

