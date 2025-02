Viagens corporativas: como reduzir custos e aumentar a eficiência

Por Charles Schweitzer*

Todos os anos, empresas brasileiras dos mais diversos portes movimentam bilhões de reais na economia do país por meio de viagens corporativas. Para se ter uma ideia, somente no ano de 2024, foram mais de R$ 15 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), que monitora mensalmente o desempenho de 11 setores do mercado de viagens.

Porém, apesar de importantes, elas podem acabar consumindo boa parte do orçamento, a depender do tamanho da empresa. Felizmente, com a evolução tecnológica, hoje o mercado conta com opções de benefícios corporativos que, além de serem reembolsáveis na hora via PIX, também ajudam as empresas a terem um maior controle nas despesas.

Além disso, um estudo recente da Technavio, plataforma global de monitoramento de tendências tecnológicas, aponta uma expectativa de que o mercado de benefícios corporativos no Brasil cresça 9,55% entre 2023 e 2029, com um aumento de US$ 6,99 bilhões nesse período.

Estratégia e controle de custos

Para organizar viagens corporativas de maneira eficiente, é preciso haver um planejamento estratégico e atenção a detalhes, especialmente em uma época em que os custos precisam ser bem controlados e a produtividade das equipes, maximizada.

Para os CEOs e gestores de empresas, a organização de viagens corporativas vai além das passagens e reservas de hotel, porque envolve entender as necessidades do negócio, otimizar processos e garantir que cada viagem seja uma grande oportunidade de gerar valor e rentabilidade. Além disso, é fundamental equilibrar custo e conforto para que os colaboradores se sintam bem durante a viagem e possam desempenhar suas funções de maneira eficiente. Afinal, a saúde e o bem-estar dos funcionários são essenciais para que a viagem seja produtiva.

Por isso, definir limites claros para despesas como alimentação, transporte e hospedagem e utilizar sistemas para garantir que essas normas sejam seguidas é uma maneira de evitar surpresas e problemas. A transparência fortalece a relação de confiança entre os colaboradores e as empresas e, como consequência, todos ficam alinhados em relação às expectativas financeiras.

Tecnologia e futuro das viagens corporativas

A meu ver, a tecnologia oferecida pelas plataformas de benefícios corporativos veio para ficar na organização das viagens a negócios nas empresas. Elas unem eficiência operacional, controle de custos e o cuidado com a experiência dos colaboradores. As empresas que investem ganham não apenas em economia, mas também em diferenciais competitivos no mercado em que estão inseridas. Sua empresa está preparada para a nova era?

*Charles Schweitzer, é CEO da Tanto, uma plataforma de reembolso imediato e seguro, que tem o propósito de trazer benefícios corporativos essenciais para a gestão de despesas, respeitando as necessidades individuais de suas empresas e colaboradores.

