Venda de itens de pequenos produtores dobra no Pão de Açúcar

Por Bússola

A venda de itens produzidos por pequenos produtores dobrou em volume de vendas em 2020, em relação a 2019. Esses produtos fazem parte do programa Caras do Brasil, que inclui produtores típicos de cada região do Brasil, que têm sua capacidade produtiva respeitada, assim como sua sazonalidade de produção.

Para o Pão de Açúcar, o aumento é resultado do aumento da conscientização da população sobre a importância de apoiar os pequenos produtores, mas também de iniciativas da companhia, que contribuíram para que esses itens ganhassem mais destaque nas gôndolas e ganhassem mais capilaridade. Em 2020, a empresa expandiu o programa e triplicou a quantidade de lojas na cidade de São Paulo em que há exposição diferenciada, além de ter ampliado o portfólio de produtos.

Hoje, são 26 produtos e 16 produtores. Para este ano, a rede prevê a ampliação do portfólio com o lançamento de mais dez produtos. No último mês de fevereiro, os produtos passaram a ser disponibilizados também pelo e-commerce, e a expansão está prevista para mais 11 lojas físicas.

