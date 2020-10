Trump, o coronavírus e a corrida eleitoral

E Donald Trump é a enésima vítima do SARS-CoV-2. Na idade dele, e com o sobrepeso dele, o risco não é desprezível. A dúvida principal é sobre o efeito que isso possa vir a ter no desenlace da eleição presidencial de novembro, que até o momento apresenta cenário bem desfavorável ao republicano.

Outra dúvida é se o adversário, Joe Biden, foi contaminado no debate desta semana, o primeiro dos três previstos. Outra dúvida ainda é se haverá mesmo os dois debates que faltam. São muitas dúvidas numa eleição que parecia mais ou menos encaminhada. Parecia.

Vamos ver como o presidente norte-americano se sai dessa. Se escapar com alguma tranquilidade, poderá saborear um certo “efeito Bolsonaro”, bradar que venceu o que Trump chama de “vírus chinês” quando quer esculachar o concorrente asiático.

Cada um que faça sua aposta. Agora é olhar as pesquisas todo dia. Um bom lugar para isso é o FiveThirtyEight. Vale a pena acompanhar a eleição norte-americana por ali. Especialmente se você é chegado em apostas e não gosta de perder.

*Analista político da FSB Comunicação

