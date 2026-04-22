Bússola & Cia: iniciativa celebra Dia da Terra conservando 32 mil hectares da Amazônia

Em Breu Branco (PA), onde a Dow opera um complexo fabril referência global na produção sustentável de silício metálico, nasceu em 2021 um projeto piloto financiado pelo fundo global da companhia, voltado ao apoio a soluções sustentáveis com impacto social. Em 2025, a iniciativa evoluiu para o Programa Ybá, um ecossistema integrado que conecta as operações da Dow à floresta amazônica, unindo conservação da biodiversidade, descarbonização e desenvolvimento social.

Ao longo de cinco anos, o projeto ganhou escala ao capacitar mulheres em meliponicultura (criação de abelhas), atividade que gera renda, valoriza saberes locais e contribui para reduzir a pressão sobre o desmatamento. Hoje, a comunidade conta com 75 colmeias e já realizou a primeira venda de mel.

A sustentabilidade financeira do Ybá é reforçada pelo REDD+, mecanismo que remunera iniciativas que conservam as florestas em pé e evitam o desmatamento (primeiro projeto de crédito de carbono da empresa), implementado em 32 mil hectares de floresta amazônica. Parte dos recursos obtidos com a venda dos créditos serão reinvestidos em projetos sociais e ambientais. Com impacto positivo nas pessoas e na proteção de mais de 340 espécies de fauna e flora, o Ybá demonstra como soluções baseadas na natureza podem regenerar ecossistemas e fortalecer a licença para operar.

Cacau show anuncia campanha de Dia das Mães

A Cacau Show apresenta sua campanha de Dia das Mães 2026 com um portfólio com 29 produtos voltados a diferentes ocasiões de presente e faixas de preço. A campanha, que acontece entre 20 de abril e 10 de maio, reúne marcas já reconhecidas pelo público, como laCreme, Biscoiteria e Angel, além de lançamentos, embalagens renovadas e ações promocionais exclusivas para clientes cadastrados no programa Cacau Lovers.

A seleção foi desenvolvida para atender desde compras de lembrança até presentes de maior valor agregado, com produtos que variam de trufas, tabletes e bombons a caixas presenteáveis, latas decorativas, fondue e porta-jóias com chocolates, além de itens da linha LifeStyle como copos e garrafas térmicas.

Entre os destaques da campanha estão a Caixa Presente laCreme 260 g, as Caixas de Presente Cacau Show 160 g e 300 g, o Porta-Joias Cacau Show, a Lata Biscoiteria 265 g, o Angel Coração 290 g e o Angel Porta-Jóias 185 g.

Rebranding da ADM Developer

A Unimed Participações anunciou o rebranding da ADM Developer, que passa a se chamar ADMEX. O movimento fortalece a companhia como uma empresa de tecnologia e serviços de BPO voltada à estruturação, gestão e qualificação de carteiras de saúde, com foco em escala, eficiência e previsibilidade.

Com presença em 18 estados e 250 mil vidas sob gestão, a ADMEX utiliza inteligência de dados e score preditivo, permitindo que as operadoras antecipem cenários e tomem decisões baseadas em evidências. O modelo já evitou R$ 278 milhões em custos assistenciais através da prevenção a fraudes e inconsistências.

Usiminas fornece aço para construção de 4 navios da Marinha do Brasil

A Usiminas é a única fornecedora nacional de aço plano para o Programa Fragatas Classe Tamandaré, da Marinha do Brasil. O projeto, gerenciado pela Emgepron e executado pela Águas Azuis em Itajaí (SC), utiliza cerca de 1.300 toneladas de aço por embarcação, incluindo chapas das plantas da Usiminas em Ipatinga e bobinas de Cubatão.

Após rigorosa homologação desde 2020, o material entregue superou padrões internacionais de resistência e soldabilidade. A primeira fragata foi entregue em março de 2026, reafirmando a competitividade da siderúrgica e o fortalecimento da base industrial de defesa do país.

Vestibular para o curso de Medicina da Moinhos de Vento

Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento. Os candidatos poderão se inscrever até 27 de maio, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo. A prova será aplicada no dia 21 de junho, das 14h às 19h. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas neste processo seletivo.

Este é o segundo vestibular do curso de medicina, lançado após autorização do Ministério da Educação (MEC), o qual atribuiu nota máxima (5). A iniciativa consolida o projeto educacional do Hospital Moinhos de Vento, um dos hospitais de excelência do país de acordo com o Ministério da Saúde e integrante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Assim como na primeira edição, realizada em fevereiro, o processo seletivo contempla duas formas de ingresso: por intermédio de prova presencial e pela utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, são destinadas 30 vagas para a modalidade de prova presencial e 10 vagas via Enem, com possibilidade de remanejamento conforme previsto em edital.

Enel SP investe R$ 5 milhões em eficiência energética em instituições de ensino *

Alunos, professores e colaboradores de instituições públicas de ensino em São Paulo passam a contar com ambientes mais eficientes graças a projetos da Enel Distribuição São Paulo. As iniciativas no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), na Unifesp e na Fatec São Paulo somam R$ 5 milhões em investimentos e devem gerar economia superior a 2.100 MWh/ano — equivalente ao consumo de 700 famílias. Entre as melhorias, destacam-se a substituição de cerca de 13 mil lâmpadas por LED e a modernização de aproximadamente 120 equipamentos de ar-condicionado, contribuindo para a redução do consumo e maior eficiência energética.

Aon lança Programa de Estágio com oportunidades em São Paulo

A Aon lança seu Programa de Estágio em São Paulo, voltado a universitários que buscam experiência prática em ambiente corporativo dinâmico e colaborativo. A iniciativa tem foco no desenvolvimento de talentos desde o início da carreira, incentivando aprendizado contínuo e impacto nos negócios. Com vagas para estudantes com formação entre 2027 e 2028, o programa oferece bolsa-auxílio e benefícios, além de jornada híbrida. A proposta também reforça diversidade, inclusão e integração geracional dentro da companhia.

Para candidaturas e mais informações sobre o Programa de Estágio Aon, clique aqui.

Braskem destina 7,6 toneladas de resina para mobiliário escolar e beneficia 5 mil crianças em Pernambuco

A Braskem, em parceria com a fabricante Topplast, destinou 7,6 toneladas de resina de polipropileno para a produção de mobiliário escolar no sertão pernambucano. A iniciativa resultou em 500 mesas e 1.700 cadeiras para o centro educacional da instituição Amigos do Bem, em Catimbau.

Os materiais foram produzidos na Bahia, transformados em móveis no Ceará e, posteriormente, enviados para Pernambuco. O centro atende cerca de 10 mil alunos, com impacto direto estimado em 5 mil crianças.

A ação ocorre em um contexto de ampliação de iniciativas que conectam a cadeia industrial a projetos sociais, especialmente em regiões com menor acesso a infraestrutura educacional. A Amigos do Bem mantém projetos voltados a educação, geração de renda, saúde e acesso à água no sertão nordestino, alcançando cerca de 150 mil pessoas.

Nova edição da Jornada Equatorial

O Instituto Equatorial lançou, nesta terça-feira (7/4), a 2ª edição do Edital Jornada Equatorial, com 300 vagas gratuitas para formação de organizações da sociedade civil (OSCs) com foco no fortalecimento institucional, elaboração de projetos e captação de recursos. A iniciativa contempla os sete estados de atuação do Grupo Equatorial por meio de suas Distribuidoras: Maranhão (MA), Pará (PA), Piauí (PI), Alagoas (AL), Goiás (GO), Amapá (AP) e Rio Grande do Sul (RS).

Podem participar organizações com, no mínimo, um ano de CNPJ ativo, que atuem nas áreas de educação, empregabilidade, empreendedorismo, geração de renda ou biodiversidade, desde que alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As inscrições podem ser realizadas na plataforma Prosas, no endereço eletrônico jornadaequatorial.prosas.com.br

Idea Maker projeta R$1,3 bilhões em transações em 2026

A Idea Maker, fintech que desenvolve soluções para e-commerce de produtos com venda incentivada, meios de pagamento e gestão de dados, projeta mais de R$1,3 bilhões em transações - um crescimento de 10% em relação a 2025 ano que a companhia movimentou R$ 1,1 bilhão em transações, reforçando sua presença em segmentos de maior complexidade e consolidando uma estratégia baseada em ganho de eficiência e ampliação das fontes de receita.

Atualmente, a empresa passa por uma fase de crescimento mais equilibrado, sustentada por ajustes internos e pela ampliação de seu portfólio de soluções. Sob a liderança de Jorge Ramos, CEO da empresa e com passagem de mais de 35 anos pela Embraer, a fintech brasileira vem refletindo uma tendência crescente no mercado financeiro nacional: o fortalecimento de startups que integram infraestrutura de pagamentos, gestão de dados e soluções digitais em um único ecossistema.

Copa: vídeos curtos atraem 85% dos consumidores

O levantamento da Rakuten Advertising, rede líder global de afiliados e marketing de performance, revela que vídeos curtos consolidaram-se como o principal motor de engajamento para a Copa do Mundo, atuando como o gatilho de atenção definitivo para 85% dos consumidores que buscam ofertas.

“O aparelho celular deixou de ser uma tela de apoio para se tornar o ponto central de conversão. O clima de celebração é um convite direto às compras, impulsionado pela facilidade digital e pela modernização da jornada do torcedor”, aponta Bruna Nobre, Diretora de Publisher Partnerships da companhia.