Traveltech lança plataforma inédita para gestão de viagens com mobilidade

A scale-up Voll acaba de lançar uma plataforma de gestão que promete mudar completamente a maneira como é feita a gestão das viagens corporativas, garantindo que o trabalho seja feito em mobilidade. “Por meio do Voll Pay, o colaborador da empresa que precisar contratar um serviço ou comprar um produto, esteja ele ou não em viagem, não precisará mais realizar pedidos de adiantamento de valores, nem se preocupar com o reembolso de suas despesas. Os pagamentos serão feitos de forma digital, a partir de valor pré-determinado por seu gestor para cada tipo de despesa, gerando dados unificados daquela transação”, diz Luiz Moura, cofundador e diretor de marketing da Voll.

Sem a necessidade de providenciar um adiantamento de valores e ter que aferir planilhas de pedidos de reembolso, as empresas passam a eliminar o tempo com a prestação de contas e permitir que a equipe tenha mais tempo disponível para explorar estrategicamente outras possibilidades.

A expectativa é que o Voll Pay tenha grande aderência do mercado. Hoje a Voll tem mais de 400 mil usuários em companhias como Itaú, McDonald's, Cargill e Vivo. O módulo de prestação de contas da plataforma já vinha registrando um crescimento exponencial. Foram 154 mil despesas registradas só em agosto deste ano, cinco vezes mais do que o registro de viagens realizadas no mesmo mês de 2021.

“O novo recurso, desenvolvido com tecnologia de ponta, oferece segurança e autonomia para o colaborador, enquanto garante agilidade e economia para as empresas ao reduzir custos a partir da otimização de processos que vão do pagamento à prestação de contas”, afirma Moura

Para o viajante corporativo, o resultado é tranquilidade durante a viagem e foco apenas no trabalho. “No turismo corporativo isso é transformador, afinal os viajantes a trabalho não estão apenas nas grandes capitais. Há milhares deles em regiões rurais, áreas de mineração e outras localidades menos abastecidas por estabelecimentos estruturados. Ao eliminar o processo de adiantamento e reembolso, e ter o controle de cada etapa do trajeto a negócios, incluindo os imprevistos, o colaborador não precisa se preocupar com o pós-viagem, pois isso já está sendo feito instantaneamente enquanto ele está fora, via Voll Pay”, diz Luciano Brandão, cofundador e CEO da Voll.

Já para a empresa, o uso do Voll Pay significa praticidade e economia

“Certas companhias, clientes da Voll, chegam a ter, por exemplo, 60 mil funcionários por mês em trânsito e, durante a fase prévia, de planejamento, precisam adiantar milhares de reais como adiantamentos de viagens para esse altíssimo volume de profissionais. Além de desgastante, esse processo é oneroso e pouco escalável, na maior parte das vezes. Sem falar na etapa após essas viagens, que costuma representar um grande gargalo de acompanhamento de dados avulsos em diversas planilhas para uma extensa prestação de contas na gestão financeira”, declara Brandão.

Além do teto de gastos diários explicitado para cada tipo de despesa, o Voll Pay ainda permite que a empresa determine regras de uso específicas para grupos e perfis de colaboradores, incluindo bloqueios por geolocalização e período de uso do recurso. Segundo Brandão, esse é um serviço único no mercado.

