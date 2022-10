Ashua, marca plus size da Renner, lança nova coleção com tamanhos até o 58

A Ashua, marca feminina de tamanhos plus size da Lojas Renner S.A., ganhou mais um tamanho de roupas em seu portfólio. A marca, que antes operava com manequins do 44 ao 56, passa a oferecer o tamanho 58, o que equivale ao G2, ampliando sua grade de tamanhos. O objetivo é estar cada vez mais alinhada com a diversidade de corpos das brasileiras e alcançar mais público, com produtos confortáveis e com boa vestibilidade.

“No início deste ano, ajustamos nossa tabela de medidas às novas normas da ABNT, nos adequando ainda mais às melhores práticas do mercado plus size e, agora, aumentamos a diferença entre os tamanhos (M, G, G1 e G2) e ampliamos a nossa grade”, afirma a gerente sênior da Ashua, Diana Yi Ting Wu.

Ainda segundo a executiva, desta forma, a Ashua quer garantir que a cliente “encontre peças adequadas ao seu corpo, com muita informação de moda e preços competitivos”.

Neste primeiro momento, as peças G2 estão disponíveis apenas no e-commerce, e as opções são uma curadoria da coleção Primavera Verão 2022. O próximo passo é, até o fim do ano, testar looks 58 em lojas físicas no formato Guide Shop, em que a cliente olha, experimenta, mas compra online.

Além de estudos de mercado realizados pela equipe técnica, a Ashua conta ainda com manequins físicos 3D, desenvolvidos a partir do escaneamento de corpos reais, para realizar a modelagem de suas roupas. “Nossas coleções são desenvolvidas levando em conta o biotipo oval, um corpo bem curvilíneo, para que possamos contemplar o maior número possível de mulheres curve & plus size, superando suas expectativas e gerando encantamento”, afirma Diana.

Lançada no e-commerce em 2016, a Ashua inaugurou seus primeiros pontos de venda em 2018. A abertura das lojas físicas foi uma resposta às manifestações das clientes que prestigiavam a marca no ambiente virtual e sempre sinalizaram o desejo por um espaço exclusivo. Hoje são 11 pontos físicos, situados em São Paulo (5 lojas), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1), Pernambuco (1), e o mais recente em Minas Gerais (1).

