Transporte público: a solução para um trânsito seguro e sustentável

Por João Gouveia, Presidente Executivo do Rio Ônibus

O Dia Mundial Sem Carro reforça a necessidade urgente de repensarmos nossa mobilidade urbana. Todos os dias, milhões de pessoas se deslocam pela cidade utilizando carros particulares, trazendo impactos significativos nos engarrafamentos, poluição e, infelizmente, contribuindo para um aumento alarmante no número de acidentes de trânsito. A locomoção por meio do transporte público surge como uma alternativa não apenas viável, mas essencial para um futuro mais seguro, eficiente e sustentável.

Um único ônibus pode substituir até 40 carros de passeio e transportar 70 pessoas, segundo dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Isso significa menos veículos nas ruas, menor emissão de gases poluentes e um fluxo de trânsito mais organizado. Quando pensamos no impacto ambiental, essa substituição se torna ainda mais relevante. Veículos movidos a diesel, como muitos carros, são grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, enquanto os ônibus, especialmente aqueles com motor Euro 6, de última geração em termos de tecnologias de baixa emissão, que são significativamente mais eficientes e menos poluentes.

Além disso, o transporte público não se resume apenas à questão da sustentabilidade. Ele também é uma solução para a segurança no trânsito. No estado do Rio de Janeiro, a segurança viária enfrenta um problema crítico: um aumento de 20,9% no número de mortos e feridos em colisões e atropelamentos em 2023, em comparação ao ano de 2022, segundo dados do ISP Trânsito (Instituto de Segurança Pública - ISP).

É preciso ter uma preocupação com o aumento nos índices de acidentes que têm uma relação direta com o uso excessivo e, infelizmente, imprudente de motocicletas. Dirigir exige atenção total e a forma de conduzir de boa parte dos motociclistas, aliado ao estresse cotidiano dos congestionamentos, contribui para agravar os problemas de mobilidade urbana e, consequentemente prejudicar a qualidade de vida das cidades.

Se queremos, de fato, construir cidades mais saudáveis, devemos priorizar o transporte público como a base da mobilidade. Apostar em ônibus modernos, com ar-condicionado, acessibilidade e baixa emissão de poluentes, é investir no futuro. A frota atual de ônibus no Rio de Janeiro já caminha nessa direção, contando com quase quatro mil coletivos circulando pela cidade e transportando mais de dois milhões de passageiros diariamente. Hoje, 88% dos carros são equipados com ar condicionado e 100% com elevadores para acessibilidade.

No Dia Mundial Sem Carro, faço um convite à reflexão: imagine uma cidade onde o transporte público seja a principal escolha de deslocamento, onde o número de veículos nas ruas seja drasticamente reduzido, resultando em menos acidentes, menos poluição e mais qualidade de vida para todos. Essa cidade é possível, e o ônibus tem papel fundamental nessa transformação.

