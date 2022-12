TNC e Hyundai firmam parceria para restaurar áreas da Mata Atlântica

Por Bússola

A The Nature Conservancy (TNC) Brasil e a Hyundai Motor Brasil firmaram uma parceria em prol da restauração florestal. Pelos próximos anos, até o final de 2026, a atuação conjunta vai viabilizar a restauração de 40 hectares, que representam cerca de 100 mil árvores nativas da Mata Atlântica na região da Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata Mineira, parte da Serra da Mantiqueira.

A iniciativa inédita está inserida na Campanha Restaura Brasil, desenvolvida pela TNC com o objetivo de mobilizar pessoas e empresas a contribuírem com a recuperação de áreas desmatadas na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. A Hyundai Motor Brasil é a primeira montadora a aderir à campanha como plantador premium, a categoria mais alta de adesão.

De acordo com o líder da estratégia de restauração florestal da TNC Brasil, Rubens Benini, essa parceria vai ao encontro da iniciativa das Nações Unidas que instituiu essa como a Década de Restauração de Ecossistemas, com o objetivo justamente de deter a degradação dos ecossistemas e restaurá-los.

Também neste contexto, a Mata Atlântica está agora inserida como uma das Iniciativas de Referência da Restauração Mundial (Flagship, em inglês), nomeação que reconhece o trabalho de restauração florestal do bioma como um dos mais promissores e relevantes do mundo.

“Temos no Brasil uma oportunidade de acelerar essa importante agenda de Restauração e, neste contexto, a Mata Atlântica é um bioma-chave porque é um dos mais biodiversos do mundo. Restaurar esse bioma, além de permitir a conservação desta ampla biodiversidade, também significa garantir serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida, como a produção de água, a regulação do clima e o combate às mudanças climáticas. Importante lembrar que no último dia 13, durante a COP15, as Nações Unidas declararam a Mata Atlântica como uma das dez Iniciativas de Referência da Restauração Mundial da Década da ONU da Restauração de Ecossistemas”.

Segundo o vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil, Ricardo Martins, a parceria com a TNC faz parte da estratégia de sustentabilidade e compromisso de futuro da empresa.

“A Hyundai vem conduzindo suas ações de sustentabilidade desde sua chegada ao Brasil, há exatos dez anos. Primeiramente na região em que se encontra nossa fábrica, em Piracicaba, no interior de São Paulo, e, posteriormente, nas cidades e comunidades onde se localizam nossas concessionárias. Agora, aproveitando a Copa do Mundo da FIFA, que é a mais sustentável da história, damos uma escala global às ações reunidas dentro da iniciativa “Gol do Século” e, no Brasil, passamos a atuar nacionalmente junto com a TNC neste projeto mais abrangente, que une o ambiental e o social”.

Impactos socioeconômicos

A parceria entre a TNC e a Hyundai Motor Brasil vai muito além do plantio de árvores e inclui um robusto programa de capacitação para treinar estudantes e técnicos em temas relacionados à restauração florestal em âmbito nacional, regional e local. As capacitações serão feitas de maneira virtual e presencial, em diferentes localidades, da Serra da Mantiqueira, com parceiros da TNC como universidades e outras ONGs, por meio de Unidades Demonstrativas (UDs), que são “laboratórios de aula a céu aberto”.

Uma dessas UDs será implantada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”, a Esalq/USP em Piracicaba (SP), onde é preciso restaurar parte de sua mata ciliar. Com a implantação desse projeto, os alunos podem testar técnicas de baixo custo e maior eficiência em busca de novas metodologias para buscar a restauração em larga escala.

Vale destacar, ainda, que a restauração florestal tem um importante potencial de geração de empregos. Segundo o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (Sobre), Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Aliança Pela Restauração na Amazônia e Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, com apoio de instituições como a TNC Brasil e World Resources Institute (WRI) Brasil, no país, a restauração florestal ativa tem capacidade de gerar um emprego a cada 2,5 hectares restaurados.

Restaura Brasil

Lançado em 2018, o Restaura Brasil tem a meta de plantar 1 bilhão de árvores até 2030 e assim viabilizar a restauração de mais de 400 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica e, consequentemente contribuir com a meta climática brasileira assumida no Acordo de Paris. Até o momento, foram restaurados 106 mil hectares, que representam mais de 265 milhões de árvores.

Empresas podem participar de diversas maneiras, seja aderindo a um dos planos de plantador, como a Hyundai, seja firmando parceria para acesso a uma plataforma online, que permite criar campanhas de doação com seus colaboradores, rede de fornecedores e consumidores.

Pessoas físicas também podem participar desse movimento de restauração florestal. Para contribuir, basta acessar o site da campanha, escolher a forma de doação e onde gostaria que a árvore fosse plantada.

