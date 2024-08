Stone une ex-BBB Beatriz do Brás a Narcisa Tamborindeguy em campanha de nova solução de pagamentos

A Stone tem um objetivo: mostrar aos autônomos e microempreendedores que o Ton, sua nova solução de pagamentos, está cheia de vantagens. E, para a nova fase da campanha, a empresa uniu a atriz e ex-BBB Beatriz do Brás com a influenciadora Narcisa Tamborindeguy.

“Narcisa sabe vender como ninguém, isso se comprova no sucesso de suas campanhas publicitárias. E, considerando o público empreendedor brasileiro, a escolha dessa personalidade engaja de maneira significativa e reforça o diferencial dos nossos produtos”, diz Rodolfo Luz, head de marketing da StoneCo.

Marketing de milhões

A primeira fase da campanha, lançada em maio, teve mais de 37 milhões de visualizações apenas no seu vídeo de estreia no Instagram.

Com a adesão de Narcisa, a campanha desenvolvida pela agência Greenz continuará apostando na abordagem leve e bem-humorada, focando no entusiasmo e alegria da dupla como representantes do espírito dos pequenos empreendedores brasileiros.

Descontos e ofertas para novos assinantes

Como principal argumento para a conversão de novos clientes, a Stone oferece a oportunidade de até 35% de desconto na adesão das maquininhas do Ton. As promoções oferecidas serão cumulativas por meio de cupons na plataforma de Renda Extra do Ton.

"A primeira fase da campanha teve excelente recepção do público. Agora, conseguimos oferecer descontos ainda maiores e combinar duas personalidades que representam a importância do bom humor e da energia no dia a dia do empreendedor", diz Rodolfo.

A campanha "Ton, Bia (e Narcisa), é Pra Vender Todo Dia" será veiculada nas redes sociais a partir deste mês.

