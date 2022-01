Startups e marcas de inovação abrem 120 vagas de emprego. Inscreva-se

Neste início de 2022, startups promissoras do mercado brasileiro buscam profissionais interessados em trabalhar com educação, saúde, crediário, mercado imobiliário, entre outros setores. São ao menos 120 vagas em marcas que usam a tecnologia e a inovação para atender as demandas de determinados segmentos. No ano passado, essas organizações foram fundamentais para a geração de postos de trabalho no Brasil.

E as oportunidades atendem todos os níveis de experiência. Seja na área de tecnologia, marketing, comercial ou atendimento, as companhias possuem vagas disponíveis para representantes de vendas, analistas, consultores, estagiários, especialistas, alta liderança, entre outras oportunidades. Para quem quer trabalhar diretamente com tecnologia, marcas de diversos ramos de atuação procuram também experts em dados e desenvolvimento.

Credihome

A Credihome, plataforma digital de crédito imobiliário, está com pelo menos 21 vagas de trabalho disponíveis, nas cidades de São Paulo (SP), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Londrina (PR), Goiânia (GO) e Vitória (ES). A marca procura por analistas, assistentes, consultores, coordenadores e engenheiros para os departamentos Jurídico, Imobiliário, Negócios, Comercial e Dados. Os interessados em aplicar nos processos seletivos devem acessar o site da empresa.

Enext

A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais como planejamento estratégico, transformação digital, implementação de plataformas, mídia, Business Intelligence e CRM acaba de anunciar a abertura de 24 vagas. A organização vai contratar especialistas para cargos de gerente, coordenador e analista sênior de Mídia, Front-End sênior, gerente de Projetos (VTEX), executivo de Contas sênior, entre outros. Os interessados devem se candidatar diretamente no link do processo seletivo. Todas as vagas são 100% para o trabalho remoto. Entre os benefícios estão VR ou VA, auxílio home office, seguro saúde, horário flexível, descontos e vantagens em diversos estabelecimentos e educação corporativa.

Nomad

O banco digital para brasileiros que buscam uma solução para uma vida em dólar está com 23 vagas abertas. Com escritórios em São Paulo (SP) e Campinas (SP), a fintech permite que os futuros colaboradores trabalhem também de forma remota. O processo seletivo vale para todo o Brasil. A marca procura desenvolvedores, analistas, executivos, especialistas, redatores e recrutadores.

Novatics

O principal estúdio de produtos digitais do Brasil, Novatics, está com 17 vagas abertas. Os colaboradores podem ser de qualquer região do Brasil. Os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa e atender os requisitos solicitados. As vagas são para Data Engineer, Software Engineer, Project Manager, entre outras. A Novatics tem como propósito impactar positivamente a vida de pessoas por meio da tecnologia e para isso, contamos com um time qualificado que está em constante expansão.

Meu Crediario

O Meu Crediário, fintech pioneira na modalidade ‘buy now pay later’ no Brasil e que disponibiliza ao setor varejista um sistema de gestão especializado no crediário próprio multicanal, está com sete vagas abertas neste início de ano. A empresa busca talentos para fazer parte do time e oferece três oportunidades na área de desenvolvimento (Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Backend e Desenvolvedor Frontend), duas na área comercial (SDR/pré-vendas e comercial interno/vendas), uma na área de suporte (implementação, treinamento e suporte técnico) e uma na área de marketing (assistente de marketing voltado para mídias sociais). Os candidatos precisam ter conhecimento nas ferramentas do setor, estar cursando ensino superior ou ter formação completa nas áreas afins, ter conhecimento em informática e gostar de trabalhar em equipe. Para mais detalhes sobre as vagas e para participar do processo seletivo, os interessados podem cadastrar seus currículos no site da marca.

BrBatel

Com o propósito de revolucionar a maneira como as empresas captam crédito no Brasil, a fintech BrBatel facilita o processo e o acesso ao crédito, desde o atendimento até a conclusão da operação. A empresa está com quatro vagas abertas para o time de tecnologia, no modelo remoto: Desenvolvedor Back-End Pleno, Desenvolvedor Back-End Senior, Desenvolvedor Front-End Pleno e Desenvolvedor Front-End Senior. As inscrições devem ser feitas neste link.

Incentive.me

A Incentive.me, principal plataforma tecnológica para gestão de campanhas de incentivo de vendas do Brasil, está com duas vagas abertas, uma para BDR Business Development Representative Pleno e outra na área de Atendimento ao cliente/Customer Success Pleno. Para concorrer aos postos de trabalho, os candidatos devem ter experiência comprovada nos segmentos. As inscrições devem ser realizadas no site da empresa.

Ironhack

Com campus em Madrid, Barcelona, Miami, Paris, Cidade do México, Berlim, Amsterdam, São Paulo e Lisboa, a Ironhack é uma escola global de tecnologia que oferece bootcamps e cursos imersivos em Desenvolvimento Web, UX/UI Design, Data Analytics e Cibersegurança. A unidade brasileira da edtech está com vagas abertas para Lead Instructor - UX/UI Design e Lead Instructor - Web Development. Além disso, há posições para o time global da Ironhack, em modelo remoto: Lead Instructor - Data Analytics, Lead Instructor - UX/UI Design, Lead Instructor - Web Development e Program Associate - Remote Bootcamps. Ao todo, são sete posições disponíveis. Para mais informações sobre as posições e candidaturas, até mesmo para cargos em outros países, acesse este link.

Medipreço

Com o propósito de criar um mundo onde a saúde seja acessível para todos e em qualquer lugar, a startup Medipreço oferece aos colaboradores das empresas parceiras acesso a medicamentos e produtos de saúde com os menores preços praticados no mercado, com facilidades no método de pagamento e delivery dos pedidos. A healthtech está em busca de dois executivos de Vendas, um líder de Business Development e um UX Designer. Para concorrer às oportunidades, é necessário ter formação em nível superior completo. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: job@medipreco.com.br.

TutorMundi

A TutorMundi - plataforma de reforço escolar que conecta estudantes dos ensinos fundamental 2, médio e pré-vestibular aos melhores universitários do país - está buscando reforços para o seu time de marketing e comercial. A startup busca um estagiário para designer gráfico e cinco estagiários para atuar como SDR (Sales Development Representative). A empresa oferece salário compatível com o mercado e comissão e os candidatos podem ser de qualquer região do Brasil. Os interessados podem se inscrever na página da empresa.

Evolua Energia

Uma das principais empresas líderes em transformação energética no Brasil, a Evolua Energia está com oportunidades abertas para: Analista de Faturamento, Supervisor de Atendimento e Atendente Comercial. Para a posição de Analista de Faturamento, o candidato deve ter ensino superior completo em Administração, Gestão Comercial, Processos Gerenciais, Marketing ou áreas afins, experiência em funções administrativas e conhecimentos em Excel, Salesforce, SESuite e Plataforma Serasa. Já para a vaga de Supervisor de Atendimento, os interessados precisam de superior completo, experiência em atividades de atendimento a clientes e supervisão de equipes comerciais, além de conhecimentos em Excel e Salesforce. Para a vaga de Atendente Comercial, é necessário ter ensino superior em andamento, experiência em atividades comerciais e conhecimento em técnicas de negociação. Para mais informações sobre as posições e candidaturas, acesse.

Wepod

A Wepod - principal produtora de conteúdo em podcast do Brasil - está em busca de um estagiário para atuar junto ao time de roteiristas da empresa. Os candidatos devem estar cursando Jornalismo ou Publicidade e Propaganda, ter interesse em pesquisar diferentes assuntos, gostar de podcast e já ter feito roteiros para produção de conteúdo digital. A empresa oferece bolsa auxílio e a vaga é remota. Os interessados podem se inscrever através do link.

