Startup usa WhatsApp para simplificar burocracias diárias de empreendedores com IA

De acordo com dados da Statista, 147 milhões de pessoas usam o WhatsApp no Brasil. Além disso, uma pesquisa da Opinion Box mostrou que 96% dos usuários acessam o app todos os dias. Esse alto nível de digitalização se reflete também no uso de tecnologias emergentes.

Segundo pesquisa global realizada pelo Google em parceria com a Ipsos, os brasileiros são considerados um dos maiores usuários de inteligência artificial (IA) do mundo. E é nesse contexto que nasce o Jota, assistente financeiro e pessoal com inteligência artificial conversacional que funciona diretamente no WhatsApp. Com a expectativa de superar os 100 mil clientes até o final de 2025, a startup aposta na combinação de IA e usabilidade para simplificar o dia a dia de empreendedores e pessoas físicas.

A empresa surge junto com a nova era da IA, com o objetivo de construir um futuro em que as pessoas economizem tempo e dinheiro nas ações diárias de uma forma ágil e acessível. O Jota nasceu para reduzir a complexidade e a burocracia das operações financeiras por meio do Open Finance e “a um áudio de distância”, otimizando o dia a dia dos empreendedores, consumidores e das empresas brasileiras.

Além disso, a empresa oferece soluções de assistência para além das finanças com serviços como o Jota Tarefas, uma funcionalidade que permite automatizar desde lembretes simples até processos mais complexos, como agendar o envio de folhas de pagamentos, programar balanços semanais e gerar QR Codes de cobrança em datas específicas.

“Queremos ser o braço direito daqueles que precisam de apoio nas burocracias diárias — sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, garantindo mais agilidade e acessibilidade com soluções simples, diretas e no idioma que o brasileiro já domina: o WhatsApp”, afirma Davi Holanda, CEO e um dos cofundadores da companhia.

Fundado em 2025, o Jota já conta com um time robusto de investidores. A startup recebeu aporte de R$ 60 milhões em rodada Seed liderada pela Maya Capital, e com participação da BigBets, Bogari Capital, Norte Ventures, HOF Capital — também investidora da OpenAI e do Stripe, Alter Global, além de alguns investidores-anjo renomados do setor.

“A forma que os clientes usam os produtos é ‘jurássica’. Precisamos crescer, atualizar e inovar. Justamente por isso trazemos uma solução com IA native e WhatsApp First, que, pensada para o Brasil real, tem uma comunicação que respeita os sotaques, as rotinas e os desafios dos pequenos empreendedores”, finaliza o CEO do Jota.