Startup usa fungos e resíduos agrícolas para criar substituto sustentável do isopor

Os fungos estão cada vez mais no topo da lista de novas matérias-primas utilizadas por negócios voltados para a sustentabilidade. Entrando na onda do micélio, parte dos fungos que tem capacidade para formação de estruturas sólidas, a startup Mush propõe uma solução para o uso de plástico e isopor em embalagens diversas.

O produto, o Mush Pack, é 100% biodegradável e teve aumento de 110% nas vendas em 2024. O objetivo da startup é quintuplicar esta porcentagem de crescimento em 2025.

De onde surgiu a proposta de valor

No Brasil, os resíduos agrícolas totalizam cerca de 750 milhões de toneladas anuais. O uso de isopor é consumido em volume próximo das 36 mil toneladas. É na dinâmica entre esses dados que surgiu a proposta de valor da startup.

“O uso e descarte de plástico e isopor precisa mudar com urgência. Já estamos vendo impactos que podem se tornar irreversíveis para o meio ambiente, uma vez que estes materiais levam séculos para se decompor, poluindo os oceanos e solos. O micélio é a próxima revolução da matéria-prima surgindo como uma solução sustentável e ecológica”, explica Ubiratan Sá, CEO da Mush.

Micélio pode ser chave para futuro das embalagens sustentáveis

Por meio da biotecnologia, a startup transforma resíduos agrícolas em um material sólido e resistente, com a vantagem de ser biodegradável quando recolocado no meio ambiente.

O micélio se degrada de forma natural e rápida (até 90 dias), quando em contato com o solo ou água, o que elimina o impacto ambiental. O cultivo utiliza menos recursos naturais e energia, é negativo em carbono e promove economia circular.

“Estamos oferecendo uma opção sustentável ao futuro das embalagens, com um produto que atende às necessidades do mercado e do consumidor, e também ajuda a preservar o planeta para as próximas gerações”, reforça Sá.

Para 2025, a empresa aposta no lançamento de novos produtos e procura nova rodada de investimento para aquisição de ativos.

