Sonda aterrissa operações nos Estados Unidos

A Sonda, empresa de transformação digital, anuncia que, a partir deste mês, expandirá sua atuação para os Estados Unidos por meio da criação de uma subsidiária chamada Sonda USA Inc., com a qual busca acompanhar seus atuais clientes globais presentes naquele país, bem como outros potenciais clientes nos Estados Unidos.

A empresa, com presença direta na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai, informou que sua base operacional nos Estados Unidos será em Dallas, de onde terá como alvo clientes de médio e grande porte.

“Temos serviços e soluções que nos permitem acompanhar a transformação digital e inovação de nossos clientes em todos os mercados do mundo, aproveitando nossa experiência na região para entrar em um mercado relevante como os Estados Unidos”, declara José Orlandini, CEO Global da Sonda.

Os Estados Unidos representam aproximadamente 40% do mercado global de Tecnologia da Informação (TI) e concentram grande parte das atividades de P&D que geram novas tendências, sendo, de fato, um mercado que representará um importante pilar de crescimento para a Sonda.

Segundo o CEO, com esta expansão a companhia terá presença direta em um mercado altamente dinâmico, mantendo o foco na entrega de serviços e soluções de TI competitivas. Para isso, a Sonda usará estratégia para se concentrar em identificar um nicho específico de clientes, que tenham operações nos EUA, que valorizem os serviços e soluções, e que busquem criar um hub de serviços compartilhados.

O mercado brasileiro é considerado o segundo mais importante para a companhia, ficando atrás apenas do chileno. Para ter uma ideia, somente no ano passado, houve um crescimento de 12,9% nas receitas e o Ebitda 25,1%, em moeda comparável.

“Somos uma empresa sólida e com vasta experiência no segmento de TIC. Essa expansão é o resultado de anos de dedicação, aperfeiçoamento e planejamento”, afirma Ricardo Scheffer, CEO da Sonda Brasil.

O plano de expansão da Sonda consiste em um orçamento de US$ 200 milhões para viabilizar os investimentos necessários ao desenvolvimento de projetos na América do Norte e contará com um networking global com mais de 13 mil profissionais dedicados a oferecer soluções competitivas de qualquer país do mundo e para qualquer mercado.

