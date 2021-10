Sólides lança o app do Colaborador para digitalização do RH

A Sólides, maior HRTech para PMEs do Brasil, lança o APP do Colaborador, disponibilizando a gestão de todos os processos de RH em um mesmo lugar, em qualquer dispositivo móvel.

Comunicados oficiais, pesquisas de sentimento diárias, notícias e comunicados internos, espaço para feedbacks 360º, painéis para interação de times, cadastro unificado de colaboradores, onboarding centralizado, gestão de documentos, entre outras, conectam de forma imediata cada colaborador às diretrizes da companhia, em tempo real, trazendo unicidade no compartilhamento de informações.

“Já somos a plataforma que atende a todos os pilares de RH e agora, damos um passo além ao garantir a conexão entre empresa e colaborador e acurácia das informações, tanto as que a empresa precisa receber de quem está se unindo a ela, digitalizando toda a jornada de contratação e onboarding, quanto as que cada colaborador precisa receber da empresa, incluindo autogestão do desenvolvimento pessoal, holerites e solicitação de serviços financeiros”, declara Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides.

Para os gestores, são oferecidos dados e informações que possibilitam tomar decisões mais assertivas e preventivas, impactando a produtividade e minimizando o risco de turnover. E os colaboradores poderão encontrar todos os seus dados organizados.

Com o lançamento, a Sólides reforça seu posicionamento como HRTech que desponta na liderança em meio às PMEs, oferecendo uma plataforma com soluções de ponta a ponta para os processos de RH da PME brasileira. A marca gera um impacto significativo para seus clientes: mais de R$100 milhões em redução no custo de turnover, além da otimização e ganho de eficiência ao concentrar em uma única plataforma, o que antes o RH só conseguia fazer usando diversos players.

