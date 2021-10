COE-Safra é a opção para investir em temas de impacto com risco controlado

O Banco Safra lançou um COE — Certificado de Operações Estruturadas — atrelado ao principal índice global de energia limpa, o iShares Global Clean Energy ETF, negociado no mercado americano com o código ICLN. Trata-se do COE energia limpa.

O COE-Safra é uma maneira eficiente e segura de se ter exposição a novos mercados e temas de investimento, com risco controlado. O ETF a que o COE-Safra energia limpa dá acesso foi criado em 2008 e é composto por cerca de 30 empresas globais que atuam em cadeias de energia solar, eólica, geotérmica, maremotriz, entre outras. O valor de mercado das companhias soma mais de US$ 5 trilhões.

As diferentes formas de energia limpa são a grande aposta para a matriz energética das nações industrializadas e o mundo em geral deixarem de depender dos combustíveis fósseis, diminuindo a mudança climática. Esse é um mercado em expansão e o ETF associado ao ICLN registrou uma valorização de 140% em 2020.

Uma característica especial do COE energia limpa, além do alinhamento com o movimento das economias mundiais de alcançarem emissões líquidas de carbono zero é que parte da receita do produto está sendo doada pelo Safra para a ONG Amigos do Bem.

A Amigos do Bem trabalha para transformar vidas no sertão nordestino, por meio de projetos de educação, trabalho e renda, acesso à saúde, água e moradia.

Com isso, o certificado se destaca também pelo seu aspecto social, reforçando sua posição entre as opções de investimentos ESG/ASG — ambiental, social e de governança, na sigla em inglês.

Além da alta pontuação em critérios ESG/ASG, o produto permite uma diversificação geográfica e de risco interessante para os portfólios dos investidores. Entre os nomes com maior participação no índice a que o COE está atrelado estão atualmente os de empresas como:

Xcel, com ações na Nasdaq, a empresa de Minnesota atua em diversos segmentos de energia no Centro-Oeste dos Estados Unidos e é pioneira na redução de carbono no país, mirando diminuir suas emissões em 80% até 2030;

Enphase, empresa global de tecnologia com sede na Califórnia e ações negociadas na Nasdaq que oferece soluções para produção e armazenamento de energia solar;

Orsted, com ações na Bolsa de Copenhague, é líder mundial no mercado de energia eólica em alto-mar e tem como acionista majoritário o governo da Dinamarca;

Vestas, também listada na Bolsa de Copenhague, a empresa de mais de 110 anos tem a maior fatia de mercado na fabricação, instalação e manutenção de turbinas eólicas no mundo;

NextEra, negociada na Bolsa de Nova York e sediada na Flórida, possui entre suas subsidiárias a maior geradora do mundo de energia a partir do vento e do sol;

Enel, grupo italiano com ações na Bolsa de Milão, controla a líder global no mercado de energia limpa em termos de capacidade instalada do setor privado, operando em cerca de 30 países com diversas fontes, como eólica, solar, hidrelétrica e geotérmica;

Iberdrola, listado na Bolsa de Madri, o grupo espanhol tem a maior divisão de energia eólica do planeta, com geração principalmente de usinas nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Brasil e México.

COE energia limpa

Além de oferecer um potencial de retorno atrativo, o COE energia limpa tem o valor do capital investido garantido pelo Safra. Desse modo, se o índice ICLN não acumular alta no período, o investidor terá o valor da aplicação inicial assegurado.

Em caso de valorização, o investidor receberá no vencimento do Certificado o valor aplicado acrescido da variação do índice capturada pelo ETF no período. A variação do índice não terá interferência da variação cambial.

O valor mínimo da aplicação é de apenas mil reais e a data de vencimento é de cinco anos a partir da emissão do produto.

