Smartphones entregam novas experiências e funcionalidades para o varejo

Por Esteban Tognini*

O atendimento ao cliente é a base para uma ampla variedade de setores, especialmente para empresas de varejo. Os clientes esperam um serviço rápido, atencioso e confiável das marcas. É por isso que as empresas investem em ferramentas que ajudam a diferenciar o atendimento ao cliente, incluindo smartphones com digitalização e recursos de realidade aumentada (RA).

Ao equipar o atendimento com smartphones e aplicativos habilitados para digitalização, é possível transformar qualquer funcionário em um consultor especialista com a capacidade de ajudar, encantar e vender. E essa mesma ferramenta pode ser usada para outros fluxos de trabalho essenciais na loja. O resultado? Operações mais suaves e uma excelente experiência do cliente.

Como o atendimento ao cliente e as expectativas estão mudando

Em meio à pandemia, os consumidores ficaram ainda mais apegados às conveniências das compras online: velocidade, personalização e flexibilidade. À medida que o movimento retorna ao presencial, os varejistas recorrem mais uma vez à maior ferramenta de construção de relacionamento em seu arsenal: o toque humano.

A ideia é mesclar as vantagens das compras online com a empatia, o entusiasmo e o cuidado oferecidos por pessoas reais, ou seja, os funcionários. Para atingir esse objetivo, os varejistas estão implantando aplicativos para smartphones habilitados para digitalização para auxiliar os funcionários na entrega de serviços e no atendimento às dúvidas dos clientes. Com software de escaneamento de nível empresarial, esses dispositivos podem escanear códigos de barras de produtos para obter informações sobre disponibilidade de estoque ou até mesmo fornecer recomendações.

É claro que essas experiências precisam ser rápidas e precisas, por essa razão é necessário o uso de um software de digitalização habilitado para smartphone que forneça ergonomia excepcional — velocidade de digitalização rápida, confiabilidade e a capacidade de escanear códigos de qualquer ângulo, garantindo as interações humanas de alta qualidade que os clientes modernos exigem. E quando esse mesmo dispositivo também pode lidar com qualquer tarefa de operações de varejo — como levantamento de estoque, recebimento ou gerenciamento de prateleira — oferece maior flexibilidade e economia para os varejistas.

Como o atendimento ao cliente pode ser elevado utilizando um simples smartphone

Com aplicativos de digitalização habilitados para smartphone para consulta de informações de produtos, clientela e muito mais, esta solução desbloqueia um novo nível de conveniência e flexibilidade, tanto para sanar dúvidas sobre a disponibilidade de estoque ou simplesmente pesquisar análises de produtos. Não há necessidade de a equipe sair do lado do cliente para buscar respostas.

Elenco algumas maneiras pelas quais o varejo pode remodelar o atendimento ao cliente — e gerar mais lucros — com o uso de smartphones:

Venda assistida

O escaneamento através do smartphone capacita os vendedores com informações úteis sobre qualquer produto, simplesmente escaneando seu código de barras. O código de barras é o elo entre o produto físico e a riqueza de informações em seus sistemas, e o aplicativo de smartphone habilitado para escaneamento fornece a chave para mobilizá-lo.

Ele cria superatendimentos que podem oferecer informações relevantes aos clientes (de recomendações a comparações) no local. A equipe também pode aprender sobre as preferências de um cliente digitalizando seu cartão de fidelidade no corredor, aumentando ainda mais as vendas, incrementos de vendas e uma ótima experiência do cliente no varejo.

Com inovações como realidade aumentada (RA) e MatrixScan, os funcionários podem encontrar de forma rápida e eficiente qualquer item que um cliente precise na prateleira, escaneando códigos de barras de uma vez. Podem digitalizar uma prateleira inteira de caixas de sapatos para encontrar o tamanho certo em segundos. MatrixScan também oferece suporte ao público do varejo, mostrando os níveis de estoque em um relance, para determinar rapidamente se os itens estão em estoque.

A óptica do escaneamento do código de barras também é importante. Quem quer que sua marca de varejo seja associada a coletores desajeitados? Smartphones são dispositivos elegantes e atraentes que se adaptam melhor à estética da marca, promovendo a satisfação e a fidelidade do cliente.

Ponto de venda móvel ou simplesmente mPOS

Uma experiência de checkout desatualizada em um sistema PDV legado é suficiente para estragar qualquer experiência do cliente na loja. Os compradores não têm tempo ou paciência para esperar nas longas filas do caixa. Mas e se você pudesse fazer o checkout em qualquer lugar da loja com um simples smartphone?

O escaneamento por smartphone para mobile point of sale (mPOS) permite que os clientes abordem qualquer funcionário para concluir a compra no corredor. Escaneie o produto e receba o pagamento em uma interação perfeita. Isso não apenas cria uma experiência de compra na loja mais conveniente e flexível, mas também reduz as longas filas de checkout, evitando a frustração e a perda de vendas.

O melhor de tudo é que não há necessidade de um sistema de pagamento caro quando se adiciona recursos de escaneamento baseado em software de nível empresarial aos dispositivos inteligentes, integrando-se com aplicativos mPOS.

Como a digitalização em smartphones oferece suporte às operações da loja

Junto com a melhoria da experiência do cliente no varejo, o escaneamento de código de barras oferece suporte a uma variedade de operações da loja para ajudar a equipe a funcionar com mais eficiência. Dispositivos inteligentes com escaneamento de código de barras ajudam a reduzir custos e tornar a equipe mais produtiva ao simplificar as tarefas de varejo, como levantamento e gerenciamento de estoque.

A separação de pedidos na loja é outro processo capacitado por smartphones. Os equipamentos habilitados para escaneamento executam as funções típicas de voz, texto e vídeo, tornando-os uma ferramenta familiar e completa para operações e comunicação da loja.

*Esteban Tognini é head de vendas para América Latina e Caribe da Scandit

