Smart Fans inova em soluções de engajamento e monetização no futebol

O universo tecnológico vive uma nova revolução e a cada dia a distância entre o real e o virtual se estreita. Pensando nisso, a Smart Fans consagrou-se como pioneira em gamificação e monetização em tour virtual de estádios de futebol no Brasil. Utilizando uma tecnologia simples e acessível, a Smart Fans criou novas formas de monetização para clubes e estádios, através da utilização de espaços publicitários inéditos. A plataforma permite interação por diversos formatos, como a seleção de avatares, quiz, imagens, áudio, vídeo e holografia.

A Smart Fans oferece soluções para o engajamento dos fãs e ativação de marcas patrocinadoras. Desde a sua criação, a empresa assinou lançamentos para grandes clubes, como a navegação em realidade virtual do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro (Tour da Vila), o Memorial das Conquistas, o Museu do Futebol (Pelé 80 anos), cards virtuais em realidade aumentada para o Atlético Mineiro (parceria com a Panini/IDTBWA), entre outros.

Atualmente, no Brasil, dois clubes de futebol já estão comercializando espaços publicitários: Santos FC e São Paulo Futebol Clube. Outros grandes clubes brasileiros já estão em fase de construção. Fora do país, no México, a empresa está criando um museu virtual de 1.953 m² pertencente ao Atlético San Luis, administrado pelo Atlético de Madrid. O projeto, que está atualmente em produção, tem o objetivo de promover engajamento da torcida e das marcas patrocinadores, como o Grupo Canel’s.

Qual o potencial da realidade virtual?

Luiz Carlos Correa, CEO da empresa, explica o modelo de negócio: “Fazemos venda direta com os anunciantes e programática usando os conceitos consagrados de mercado de CPC, CPM e Leads. Oferecemos um período de experiência para Binance, PixBet e Santos Store no Tour da Vila do Santos F.C. de forma que agora com os dados de tráfego e de posicionamento de inovação os mesmo possam ser negociados”.

Assim como acontece nos principais sites, toda experiência virtual criada pela empresa oferece espaços via mídia programática: “Esse modelo é uma forte ferramenta de se automatizar o processo de compra de espaços publicitários que sejam mais direcionados ao público-alvo. Desenvolvemos uma ferramenta no mercado que faz esse leilão dos espaços à luz dos direcionamentos de barreira que inserimos para não haver conflito com as marcas patrocinadoras do cliente. Trabalhamos com vídeos em formatos MP4, áudios em MP3, além de um ambiente amplo de colocação de banners, tags e smart panels”, afirma Corrêa.

A meta da SmartFans, considerando o mercado nacional e internacional, é obter um retorno de R$ 2 milhões ainda neste ano. Atualmente, a Smart Fans está apostando no potencial do mercado e investindo em tecnologia e pesquisa, com o objetivo de se tornar a maior plataforma de produção de conteúdos em ambientes virtuais no mundo. “Projetamos atingir mais 500 milhões de torcedores pelo mundo nos próximos três anos. Temos uma sede em Portugal e queremos expandir pelo mercado europeu e o norte-americano”, declara Correa.

