Adriano contraria favoritismo do Manchester City e aposta na Inter de Milão

Manchester City e Inter decidem no sábado, 10, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, quem será o campeão europeu da temporada 2022/23. Mas, para o ex-atacante Adriano, 41, os italianos sairão como os vencedores, tanto é que ele desembolsou R$ 10 mil no triunfo do time azul e preto diante dos ingleses.

“A fezinha dessa vez é na minha Inter! Forza Inter nerazzurri”, publicou o Imperador no Instagram. De acordo com a Odds&Scouts, uma das principais geradora de cotações, e também algumas plataformas de apostas esportivas, como PlayGreen, Esportes da Sorte, Casa de Apostas e Galera.bet, o City tem odds de 1.40 e a Inter 6.50.

Com isso, caso o triunfo da Inter acabe se confirmando durante os 90 minutos do tempo normal, a aposta de R$ 10 mil vai render R$ 65 mil de retorno para os apostadores. É possível também realizar outras apostas relacionadas ao duelo como, por exemplo, quem será o campeão, qual o total de gols do jogo, quem será o primeiro time a marcar, entre outras.

Um dos principais ídolos recentes da Inter, Adriano atuou pelo clube 177 vezes e marcou 74 gols. Na Itália, faturou duas Copas da Itália (04/05 e 05/06) e, três Supercopas da Itália (05/06, 06/07, 08/09), além de quatro títulos do Campeonato italiano (05/06, 06/07, 07/08 e 08/09). Sua passagem no país lhe rendeu o apelido de Imperador.

A missão de Adriano, contudo, não será fácil. Campeões nacionais e da Copa da Inglaterra, os comandados de Pep Guardiola estão invictos na Liga dos Campeões e com fome para faturar a tríplice coroa na temporada, que garante a eles também o primeiro título da competição para a história do clube. Em 12 partidas, os Citizens somam sete vitórias e cinco empates, com 31 gols e apenas cinco sofridos. Durante sua caminhada eliminou equipes tradicionais do futebol europeu como o Bayern de Munique, nas quartas de final, e o Real Madrid, nas semifinais.

Terceira colocada no Campeonato Italiano e campeã da Copa da Itália, a Inter, por sua vez, soma sete vitórias, três empates e duas derrotas, com 19 gols feitos e dez sofridos, na Liga dos Campeões. Sua principal arma tem sido o sistema defensivo. Em oito das 12 partidas realizadas até aqui a equipe do técnico Simone Inzaghi não sofreu gols, além disso, lidera dois fundamentos defensivos no ranking da competição sendo o time que mais desarmou, 179 vezes, e o que mais bolas conseguiu recuperar, 461, ao todo.

Quanto renderia uma aposta de R$ 10 mil nas principais casas esportivas:

