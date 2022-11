Skeelo e Naci criam o primeiro clube de livros digitais do Brasil

O Skeelo, maior plataforma de ebooks, audiobooks e minibooks do país, e a Editora Nacional, que criou recentemente o selo Naci, acabam de lançar o primeiro clube de livros digitais do Brasil focado em literatura YA - gênero conhecido no Brasil como jovem adulto -, o Clube Skeelo + Naci.

A novidade promete aos assinantes diversos conteúdos exclusivos e encontros virtuais com os autores para imersão nas tramas. O título de estreia do projeto é Para sempre seu, de Julia Braga, jovem autora que soma mais de 10 milhões de leituras no Wattpad.

A cada mês, os assinantes receberão um novo e-book, em versão inédita, com variações de conteúdos que vão desde dedicatória do(a) autor(a), extensão da história a exclusividade de lançamento. Além disso, o e-book será sempre acompanhado de materiais extras relacionados à obra, como contos, conteúdos em áudio e cartilhas sobre os temas abordados. Tudo isso para que o leitor tenha uma imersão completa no universo da trama.

Segundo Thereza Castro, supervisora editorial do Skeelo e uma das idealizadoras do projeto, a criação e as atividades que envolvem o clube fazem parte do objetivo de incentivar e ampliar cada vez mais a leitura para esse público que vive conectado.

“Temos visto o crescimento do gênero YA há alguns anos e esse é um público engajado. Ao pensar no clube, consideramos não só esse fator, mas também o cenário atual, fortalecendo nosso compromisso com a democratização da leitura em valores acessíveis e alinhados com o consumo cada vez mais digital, principalmente após a pandemia", afirma ela.

Outra idealizadora do clube é a Luiza Del Monaco, gerente editorial da Nacional, que reforça o objetivo do projeto. "Tanto Naci quanto Skeelo já são marcas conhecidas e queridas por boa parte desse público, mas juntas e com uma proposta totalmente inédita temos a certeza de que ganharemos ainda mais força e alcance, ampliando a nossa troca com o leitor jovem e fortalecendo a nossa comunidade", comenta ela.

Sobre os conteúdos e ações exclusivas do clube, os assinantes receberão títulos surpresas, mas ganharão dicas antecipadas para que a descoberta do conteúdo seja emocionante e envolvente.

Quem quiser fazer parte do clube pode realizar a assinatura diretamente pelo aplicativo nos seguintes planos: mensal (R$ 16,90), trimestral (R$ 15,96), semestral (R$ 14,98) e anual (R$ 9,99). Quem já conta com benefícios do Skeelo terá desconto especial. Os detalhes do clube Skeelo + Naci estão disponíveis no app na aba Clube e também na web. Para instalar, acesse aqui.

Título de estreia

Mesclando romance e suspense, Para sempre seu acompanha Thalita, uma romântica dona de cafeteria que se vê dividida entre seu namorado, Davi, e Erick, um garoto por quem ela foi apaixonada na adolescência e que reaparece em sua vida no momento em que está lidando com uma crise em seu relacionamento.

Enquanto Davi não a valoriza e se recusa a virar um adulto responsável, Erick se mostra sempre presente e atento às suas necessidades.

Junto ao livro digital, os assinantes receberão uma dedicatória geral da escritora, uma cartilha sobre relacionamentos tóxicos - temática discutida na obra - e uma história exclusiva no formato de conto com a sequência da trama. Os dois primeiros capítulos do livro em versão audiobook, narrados pela escritora, completam o pacote. Tudo isso para que o leitor viva uma imersão completa no universo proposto.

Júlia comenta a felicidade de estrear no clube com uma história envolvente. “Estou muito animada com a novidade e me sinto honrada por ser meu o primeiro livro. É uma iniciativa muito legal que une o uso da tecnologia com o incentivo à leitura de maneira muito inclusiva. Quem participar desse primeiro mês vai poder mergulhar de verdade na leitura de ‘Para sempre seu’, além de receber conteúdos exclusivos que preparamos com muito amor!”, diz a escritora.

