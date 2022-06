Simone Tebet ganha espaço nas redes sociais após desistência de Doria

Nome em ascensão na terceira via da corrida presidencial após a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) também ganhou espaço nas redes sociais na última semana. Entre 24 e 30 de maio, ela subiu cinco posições e alcançou o posto de 7ª na lista dos parlamentares mais populares no ambiente online, de acordo com o ranking FSBinfluênciaCongresso. Um dos posts preferidos por seus seguidores foi o que ela criticou o bloqueio de recursos do orçamento por parte do governo federal. O comentário obteve mais de 3,3 mil curtidas e de 1,6 mil comentários no Twitter.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Paulo Paim (PT-RS) também experimentaram o mesmo ritmo de avanço: cada um subiu cinco colocações no período analisado. Autor de entrevistas com os colegas de Senado, Kajuru obtém alto engajamento ao divulgá-las no Facebook. Conversa com Esperidião Amin (PP-SC), por exemplo, conquistou 3 mil comentários e 1,9 mil curtidas. Com isso, ele se tornou o 8º dentre os 15 senadores mais influentes na comunidade virtual.

Por sua vez, o pódio continua a ser composto por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Humberto Costa (PT-PE) e Romário (PL-RJ) em 1º, 2º e 3º, respectivamente. O Podemos é o partido com mais representantes no ranking, com cinco integrantes. Já o posto de 2º entre as legendas é dividido entre PL e PT, com três nomes cada um.

Câmara

Bolsonarista de carteirinha, com 99% das votações feitas em sintonia com o governo federal, o deputado Nelson Barbudo (PL-MT) esmera-se na divulgação de ações do presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Na segunda-feira, um desses posts com reprodução de entrevista à TV concedida pelo mandatário da República bateu recordes de interação: conquistou mais de 13 mil curtidas; 4,5 mil comentários e 3,2 mil compartilhamentos no Facebook. O sucesso o fez subir 33 posições e ingressar em 20º no ranking FSBinfluênciaCongresso, que aponta os parlamentares mais populares no ambiente virtual.

Kim Kataguiri (União-SP) foi outro que chamou atenção nas redes devido à polêmica gerada pela proposta de emenda à Constituição que permite a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Relator da medida, ele usou seus perfis para defender convictamente a ideia. Uma dessas publicações obteve mais de 6 mil curtidas e de 1,1 mil comentários no Twitter, fazendo com que ele subisse oito colocações no levantamento. Com o avanço, ele retornou ao ranking em 18º, após cinco semanas ausente.

Entre os campeões de redes, a principal mudança foi a subida de Carlos Jordy (PL-RJ), que o fez atingir o 3º lugar. Bia Kicis (PL-DF), nome cativo na posição, recuou para 4º. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL de São Paulo, mantiveram-se em 1º e 2º, respectivamente. Com o ingresso de um novo integrante, o PL atingiu a marca de 12 representantes na lista, consolidando o domínio no FSBinfluênciaCongresso.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Passagem relâmpago de Elon Musk pelo Brasil agita redes de bolsonarista

O enigma brasileiro

Márcio de Freitas: eleitor sob risco de choque, no bolso