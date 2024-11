O executivo que deixou de apenas patrocinar pilotos para também se tornar um corredor

“Chá-revelação.” É assim que os carros da equipe de Fernando Gorayeb, cofundador da marca de licor Ballena, são chamados nas pistas de corrida, por terem a pintura nas cores rosa e azul. Há um ano, Gorayeb deixou de apenas patrocinar pilotos para também se tornar um corredor. A paixão pelo esporte de velocidade começou na infância, influenciado pelo pai, que o levava para pilotar kart.

Hoje, o executivo dirige um Audi RS 3 LMS em competições de longa duração na classe GT4. A equipe MC Tubarão conquistou uma vitória na categoria GT4 na etapa de outubro da Império Endurance Series.

As corridas endurance podem ter até 24 horas de duração. Há revezamento entre pilotos da mesma equipe, entre profissionais e gentleman drivers (pilotos não profissionais, como Gorayeb).

A equipe MC Tubarão, fundada em 1970, compete com carros da classe Turismo, que são visualmente semelhantes aos modelos de rua, mas por dentro estão preparados para alta performance nas pistas.

“Os carros contam com modificações específicas para corrida, como freios de alta resistência, chassi leve e reforçado, além de um sistema de suspensão ajustável”, explica. “O GT4 combina perfeitamente a potência necessária para competir e a segurança exigida para enfrentar as dificuldades das provas de endurance. Na corrida, além da velocidade, precisamos gerenciar o desgaste do carro e a estratégia de cada volta. Isso é muito mais do que acelerar, é entender cada detalhe do carro e da pista.”

A vitória em outubro passado, em prova realizada no circuito de Velocitta, foi um momento de destaque para Gorayeb e sua equipe. Além da habilidade individual na pista, o executivo enfatiza a importância do trabalho em equipe, uma lição que leva para os negócios.

“Cada membro da equipe tem um papel fundamental, seja o engenheiro de pista, seja o mecânico, seja o técnico responsável pelo ajuste dos pneus. Da mesma forma, na empresa cada colaborador é essencial para alcançarmos nossos objetivos.” Para ele, essa integração entre o automobilismo e o mundo corporativo é o que faz o esporte ser tão cativante e relevante para sua vida.

“Eu procurava por um esporte em que pudesse mergulhar de cabeça e que me deixasse fascinado. Acabei tomando a decisão de entrar para a equipe no final do ano passado.” Em janeiro deste ano, a equipe correu as 1.000 Milhas de Interlagos. Desde que voltou a competir, Gorayeb procura aprimorar sua habilidade e garantir que cada corrida seja uma oportunidade de crescimento. Além dos treinos nas pistas, os pilotos cuidam do condicionamento físico com musculação, treino de reflexo e simuladores com óculos de realidade aumentada. “Também tenho um simulador em casa que tem um conjunto de volante e pedal que se aproxima da realidade do carro.”

Fora do carro, a Ballena investe anualmente cerca de 1 milhão de reais em atletas. Atualmente, a marca conta com três embaixadores: Mateus Isaac, atleta olímpico de windsurf; Henrique Daibert, atleta de wakeboard; e Witold Ramasauskas, três vezes campeão da Mercedes AMG Cup Brasil, cinco vezes campeão paulista de automobilismo e parceiro de equipe de Gorayeb.

A Ballena é uma bebida à base de creme de morango e tequila importada do México. Lançada no início de 2023, a produção inicial era de 2.000 garrafas por mês. Hoje, varia entre 20.000 e 40.000 garrafas mensais.

“A escolha criteriosa desses ingredientes foi impulsionada por tendências de consumo e preferências de paladar. No entanto, a criação não foi isenta de desafios, uma vez que a tequila é uma substância altamente regulamentada pelo governo do México”, diz.

Além da bebida cor-de-rosa, Gorayeb é cofundador das marcas Fever-Tree Brasil e Burlone e é sócio das marcas St. Pierre, especializada em mixers nacionais, e Easy Booze, com foco em produtos prontos para beber.

Como azarão, os planos de Gorayeb são grandiosos, com corridas internacionais previstas com o carro azul e rosa. “Se não for no próximo ano, com certeza em 2026 vou correr em Daytona como preparativo para as 24 Horas de Le Mans.”