Se só licença-maternidade não basta, o que mais as empresas podem oferecer?

Às vésperas do Dia das Mães, lembramos que a licença maternidade está prevista na lei, mas que só ela não é o suficiente. No Brasil, onde apenas 18% das mulheres em cargos de liderança são mães, as empresas precisam fazer mais do que apenas a sua obrigação.

Perguntamos a 6 marcas de renome como elas garantem que suas mães colaboradoras tenham suporte, acolhimento e oportunidade.

Espaçolaser oferece benefícios, também, para quem tem parceira gestante

Desde 2018, o programa de apoio à parentalidade da Espaçolaser acompanha, em média, 250 mães por ano em todas as regiões do Brasil. O objetivo é promover acolhimento real e contínuo durante a gestação, o pós-parto e o retorno ao trabalho.

Reformulado e ampliado em 2024, o programa passou a se chamar ‘Laços Espaçolaser’, a fim de reforçar o compromisso da companhia com a construção de vínculos familiares sólidos e com um ambiente de trabalho mais empático e inclusivo.

Agora, ele também contempla os colaboradores cujas esposas ou companheiras estejam gestando. Entre os principais benefícios estão:

Acompanhamento mensal com nutricionistas e enfermeiras obstétricas;

Encontros trimestrais com profissionais da saúde para tirar dúvidas sobre gestação , amamentação e puerpério;

Apoio durante o período de licença, com orientações sobre férias e retorno à rotina profissional,

"Mamãe Retorna" , um encontro online realizado no momento do retorno ao trabalho, pensado para acolher a colaboradora, repassar atualizações da empresa e garantir que essa transição seja feita com segurança e apoio emocional.

Para a Espaçolaser, as iniciativas demonstram como a empresa entende que o bem-estar das mães reflete diretamente em sua produtividade e satisfação no trabalho.

Grupo Edson Queiroz faz parte do 1% de SP com licença estendida

O GEQ (Grupo Edson Queiroz) faz parte do Programa Empresa Cidadã, uma iniciativa do governo federal que amplia o período de licenças parentais para funcionários de companhias cadastradas no projeto.

Apenas 16% das companhias aderem ao programa.

No estado de São Paulo, apenas 1% das empresas participavam do programa em 2021.

Com este benefício, os colaboradores recebem:

Licença-maternidade estendida : mais 60 dias, totalizando 180 dias;

Licença-paternidade ampliada : 20 dias (contra os 5 dias previstos em lei).

A escolha de aderir ao programa partiu do objetivo da empresa proporcionar maior tempo de dedicação com a família para seus colaboradores.

Segundo o grupo, a política melhora a qualidade de vida dos funcionários e fortalece a retenção de talentos e a reputação da empresa como um local que valoriza a família.

Kimberly-Clark cria ambiente acolhedor para mães recentes

A Kimberly-Clark promove iniciativas que valorizam a flexibilidade e o acolhimento, para permitir que mães recentes retornem ao ambiente profissional enquanto se adaptam à nova rotina.

Entre os benefícios oferecidos estão:

Espaço de amamentação equipado com poltrona, freezer para armazenamento de leite materno e pia para higienização;

Programa de acompanhamento materno com enfermeira dedicada;

Isenção de coparticipação no plano de saúde para consultas e exames pré-natais ;

Licença-maternidade estendida (6 meses, inclusive em casos de adoção);

Licença adicional para mães de bebês prematuros;

Política de viagens a trabalho que permite mães levarem bebês e um acompanhante;

Auxílio-creche e auxílio para filhos com necessidades especiais;

Kit de boas-vindas com produtos da marca para novos pais.

“A jornada de cuidado da mulher está profundamente conectada com o propósito de nossas marcas e nossa cultura: a maternidade é uma delas e marca o nascimento de um novo papel nessa trajetória, o de uma mãe, com todas as transformações que essa fase traz para as mulheres”, diz Sueli Thome, diretora de RH da Kimberly-Clark.

Sylvamo tem pacote que visa todos os aspectos da maternidade

Na Sylvamo, uma das principais empresas de papel do mundo, o cuidado com mães, gestantes e famílias visa ir além das obrigações legais, como:

Licenças maternidade e paternidade estendidas;

Folgas para consultas e vacinas;

Jornadas flexíveis (home office ou turnos adaptados);

Programa "Cultivando o Futuro", com acompanhamento desde a gestação até o bebê completar 1 ano;

Espaço Mamães para lactação;

Auxílio-creche (R$ 850/mês até os 6 anos);

Auxílio para filhos com deficiência (R$ 2.200/mês);

Kit escolar e presentes de Natal para crianças.

Comgás também considera as mães adotivas

A Comgás, maior distribuidora de gás da América Latina, oferece licenças estendidas, auxílio-creche e Programa Família Comgás, com acompanhamento pré-natal e jurídico para adoções.

Monalisa Trouquim, diretora de Pessoas, destaca: "Como mãe de duas meninas, sonho com um futuro em que elas possam viver plenamente, com acesso a oportunidades e bem-estar. Esse desejo se conecta diretamente com meu trabalho na Comgás, pois sabemos da importância de criar um ambiente acolhedor e que promova o desenvolvimento pleno de cada indivíduo, além de ações sociais que gerem impacto social positivo”.

Com CFO mãe, Kraft Heinz tem olhar interno aprimorado

Fernanda Barrocal, CFO da Kraft Heinz Brasil, detentora das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices, comenta que a experiência da maternidade a transformou em uma “profissional mais completa e humana, ensinando-a a priorizar o que realmente importa”.

A executiva destaca que a maternidade aprimorou suas habilidades profissionais, ensinando-a a priorizar o tempo de qualidade com os filhos. Ela compartilha dicas para conciliar maternidade e carreira: "construir uma rede de apoio, comunicar necessidades, investir em autocuidado e planejar".

A Kraft Heinz Brasil oferece benefícios como auxílio creche, licenças maternidade e paternidade estendidas, e suporte para mães em viagens de trabalho.

