Opinião: Brasil perde competitividade ao ignorar engenharia externa

RESUMO ＋ Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de outsourcing de serviços de engenharia foi avaliado em US$ 164,7 bilhões em 2026. O Fórum Estratégico da AEA de 2026 aponta que o Brasil formou 27% menos engenheiros entre 2018 e 2023, enquanto pesquisa da Ford com o Datafolha mostra que 31% das empresas consideram engenheiro de software a vaga mais difícil de preencher.

Por Tiago Monteiro*

O mercado global de outsourcing de serviços de engenharia vive um salto de sofisticação. Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o setor foi avaliado em US$ 164,7 bilhões em 2026. A projeção aponta para um robusto crescimento anual composto de 13,7% até 2031.

Essa expansão reflete uma mudança estrutural no papel da inteligência externa. Em mercados mais avançados, o serviço deixou de ser um centro tático de custos.

Ele atua agora como uma extensão estratégica dos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Com isso, a decisão de contratação mudou de andar dentro das corporações. A conversa saiu das planilhas do setor de compras e subiu para a alta gestão.

Trata-se, hoje, de uma pauta intrinsecamente ligada ao futuro e à sobrevivência das empresas.

O custo do pensamento tático

Parte da indústria brasileira, contudo, ainda resiste a esse novo modelo operacional. A contratação de engenharia terceirizada continua sendo avaliada pelo menor custo da hora técnica.

O valor gerado, a mitigação de riscos e os resultados viabilizados ficam em segundo plano.

Essa lógica fazia sentido quando o objetivo era apenas encontrar uma alternativa barata à equipe interna. Hoje, essa miopia gerencial coloca as empresas nacionais em severa desvantagem competitiva.

A inovação não espera, e quem foca apenas no preço perde rapidamente sua janela de mercado.

O apagão de talentos no país

A urgência dessa transição é evidenciada pela crise de mão de obra especializada no país. O Brasil formou 27% menos engenheiros entre os anos de 2018 e 2023.

O dado alarmante faz parte do levantamento do Fórum Estratégico da AEA de 2026.

Além disso, a área de tecnologia sofre com uma escassez sem precedentes no mercado. Pesquisa recente da Ford em parceria com o Datafolha mostra o tamanho do problema.

Para 31% das empresas, o engenheiro de software é a vaga mais difícil de preencher hoje.

Trata-se de um déficit estrutural que não será estabilizado no curto prazo. Essa carência limita severamente a execução de projetos que exigem alta complexidade técnica.

Companhias que dependem exclusivamente de times internos correm sério risco de estagnação.

Modelos para novos desafios

A contratação de engenharia externa precisa responder a dores corporativas específicas. O primeiro cenário prático é a falta de capacidade para absorver picos súbitos de demanda.

O segundo é a necessidade de uma competência técnica altamente nichada e de difícil formação.

Há também a urgência de acelerar o ciclo de vida e o lançamento de novos produtos. Para cada um desses desafios, o mercado já oferece um modelo prático de atuação.

No outsourcing especializado, alocam-se equipes dedicadas em projetos pontuais do cliente.

Já no modelo full service, o parceiro assume o projeto de ponta a ponta e garante a entrega. A escolha do formato ideal deve ser pautada pelo tipo de gargalo que a operação enfrenta.

Economizar na hora técnica e sacrificar o time-to-market é uma conta que já não fecha.

A engenharia do futuro

O grande deslocamento que a indústria brasileira precisa fazer não é tecnológico, mas de gestão. A engenharia externa precisa ser encarada pelos CEOs como um diferencial competitivo imediato.

Parceiros estratégicos agregam agilidade, metodologias globais e previsibilidade.

A recomendação é que líderes industriais revisem urgentemente suas diretrizes de contratação. O ROI (Retorno sobre Investimento) deve substituir o custo fixo como principal métrica de avaliação.

Além disso, os parceiros técnicos devem ser integrados ao roadmap de inovação das companhias.

As corporações que já tratam essa terceirização como decisão de negócios avançam em ritmo acelerado. Enquanto isso, a concorrência fica travada em longas negociações pautadas puramente por preço.

O custo de adiar essa modernização de mindset será, invariavelmente, mais alto do que o de promovê-la.

*Tiago Monteiro é engenheiro mecânico formado pela FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e fundador e CEO da LUZA Group , multinacional de engenharia e tecnologia com 20 anos de atuação, presença em projetos em nove países e faturamento acima de € 30 milhões em 2025. da