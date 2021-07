Safra lança serviço para clientes alta renda com atendimento especializado

O Banco Safra acaba de lançar o Safra High Net, um serviço com atendimento e oferta de produtos e serviços diferenciados e especialistas financeiros dedicados para a gestão de patrimônio, ampliando o formato de atuação da instituição para o público de alta renda.

O High Net atenderá clientes com portfólios de R$ 3 milhões a R$ 15 milhões. Clientes High Net contarão com um banker e uma equipe de especialistas dedicados, apoiados por tecnologias de ponta em finanças e analytics, que vão auxiliar nas suas decisões de investimento, desde a escolha de instrumentos financeiros e alocação do patrimônio, até o planejamento da sucessão patrimonial, criando estratégias de preservação e ampliação do seu capital.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também