Rota Rio-SP passa a contar com posto GNV para caminhões com alta vazão

Caminhoneiros que passam pela rodovia Presidente Dutra já podem abastecer com GNV (Gás Natural Veicular) de forma mais rápida no posto 3 Garças, localizado em Guaratinguetá (SP). A rede de autopostos Graal investiu na adequação do dispenser de vazão do combustível reduzindo o tempo gasto para encher o cilindro. Com isso, a principal rota de ligação São Paulo - Rio ganha a cobertura de distribuição de GNV da Comgás, distribuidora de gás natural, para frota pesada.

O posto já atendia veículos leves que circulam por cidades próximas, como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Lorena e arredores. Com a adequação do sistema para abastecimento de caminhões a GNV, a capacidade de atendimento será ampliada otimizando a operação com um processo mais ágil e eficiente. Os caminhões têm capacidade de aproximadamente 200 metros cúbicos e podem ser abastecidos entre 10 e 15 minutos, enquanto com o sistema anterior gastava-se entre 40 minutos e uma hora.

A iniciativa para realizar a adequação surgiu para atender uma necessidade dos caminhoneiros que precisam de agilidade no abastecimento, além de melhorar sua acessibilidade aos postos de combustíveis, garantindo melhoria nos atendimentos.

“Os motoristas terão mais uma alternativa de abastecimento nas estradas brasileiras. Além disso, essa iniciativa melhora o desempenho dos serviços no posto, fazendo com que estes profissionais ganhem tempo no seu dia a dia”, declara André Figueiredo, diretor de Marketing e Criação da Rede Graal.

Cerca de 65% do transporte de cargas no Brasil é feito por rodovias, segundo dados apontados no Relatório Executivo do Plano Nacional de Logística 2025. Essa locomoção tem um alto custo devido às variações de preços e alterações cambiais no mercado internacional do diesel, e reflete diretamente no preço dos produtos.

O cenário tem a possibilidade de mudar com o aumento da frota de caminhões a GNV que chega a ser mais econômica que a do diesel. O custo do quilometro rodado fica em média 15% mais baixo comparado ao Diesel quando o abastecimento é realizado nos postos e quando o abastecimento é feito diretamente nas transportadoras com posto interno de gás natural, a economia média é de 35% no custo de combustível.

Isso deve estar alinhado com o aumento da infraestrutura de abastecimento e com a criação de mais corredores azuis no transporte de cargas. “O GNV tem papel fundamental para o desenvolvimento da logística sustentável do país, tanto no aspecto de redução de poluentes, como para a diversificação da matriz de transporte”, afirma Guilherme Santana, gerente de GNV da Comgás.

Para o segundo semestre deste ano, a rede Graal prevê investir na adequação outros postos de combustíveis em rodovias para atendimento de veículos pesados movidos a GNV. A previsão é que em torno de seis meses após início da operação haja o retorno do investimento feito pelo posto.

Segundo Renata Perucci, responsável por Gestão Corporativa e Desenvolvimento de Negócios da Scania Latin America, esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda, porque com o aumento da demanda por veículos comerciais pesados movidos a gás natural, é fundamental que o país tenha uma rede de abastecimento mais ampla e bem estruturada, capaz de atender às necessidades desses novos clientes. Mais do que isso, contar com a ampliação e modernização na cadeia de fornecimento de biocombustíveis é um dos passos para avançar na agenda da sustentabilidade no setor de transportes.

A Scania vem desenvolvendo ações conjuntas com a Comgás para acelerar o desenvolvimento deste mercado e é pioneira na fabricação de veículos pesados movidos 100% a gás natural e ou Biometano.

