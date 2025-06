Revendedora de máquinas e equipamentos aposta em atendimento remoto

Maior revendedora oficial da Caterpillar no Brasil, a Sotreq entra em nova fase apostando em um conceito que pode parecer incomum: o atendimento remoto. O serviço fará parte das apresentações da empresa no Brazil Equipo Show 2025, onde estará presente pela primeira vez.

O evento acontece entre os dias 4 e 6, em Jaguariúna-SP. Nele, a Sotreq dará detalhes de como funciona o atendimento remoto, que pode acelerar o processo de restabelecimento das operações de clientes no agronegócio e setores de infraestrutura.

“Vamos destacar como nosso portfólio de soluções vai além das máquinas, integrando tecnologia, o pós-venda e o atendimento consultivo para melhorar a performance dos negócios e nossa mais recente novidade: o atendimento remoto. Uma solução para nossos clientes que mesmo em locais distantes podem contar com nossos serviços de diagnósticos e reparos”, afirma Fabio Momberg, gerente regional da Sotreq.

Como a Sotreq possibilitou este serviço?

Para que seja executado, é necessário representante do cliente na máquina em manutenção e conectado. Ela não funciona apenas por meio da chamada, mas sim, como um passo a mais dentro do ecossistema de pós-venda da empresa, que inclui monitoramento em tempo real. Este, conta com:

Sensores embarcados que enviam diversos dados/dia para o Centro de Operações da Sotreq ;

Alertas de falha iminente acionam técnicos antes que o equipamento pare, evitando prejuízos;

Uso de telemetria, tecnologia utilizada em diferentes áreas que permite controlar, monitorar e analisar dados de forma remota.

“A Sotreq também possui um escopo robusto de treinamentos, não somente para os técnicos, como também para os nossos Clientes, pois através desta estratégia, conseguimos garantir uma maior eficiência e velocidade no nosso atendimento”, explica Marcelo Leal, gerente no mercado de contratos e serviços da Sotreq.

Segundo Marcelo, o atendimento remoto foi projetado para garantir que o cliente tenha o diagnóstico da falha e restabelecimento das operações praticamente no mesmo dia da parada.

“Nosso objetivo é de termos mais de 80% dos atendimentos de diagnósticos de falhas, sendo realizados remotamente”, completa.

Desafio Mundial de Operadores da CAT

Ainda na Brazil Equipo Show, a Sotreq vai promover, no dia quatro, a primeira prova prática regional do Desafio Mundial de Operadores (Global Operator Challenge 2025-2026) da Caterpillar.

A competição, que reúne os melhores operadores de máquinas do Brasil, vai testar a habilidade e a eficiência dos participantes no manuseio de máquinas pesadas diante do público da feira.

A etapa brasileira faz parte da seletiva que leva à final mundial do concurso, no próximo ano, em Las Vegas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube