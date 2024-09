Relaxmedic aposta nos suplementos alimentares e projeta estar entre os grandes players do segmento

O objetivo da Relaxmedic é, em 5 anos, estar entre os principais players do segmento de suplementos alimentares no Brasil.

A marca de produtos para relaxamento e bem-estar identificou a oportunidade de mercado ao perceber a demanda dos seus próprios clientes.

“Há uma demanda por parte dos nossos clientes, por abordagens holísticas para o cuidado da saúde, incluindo a realização de massagens, fisioterapia e exercícios em casa. A inclusão de suplementos alimentares complementa essa demanda”, diz o CEO Renato Carvalho.

Em resposta rápida às mudanças no cenário, a Relaxmedic realizou pesquisas e traçou um planejamento que deu origem a mais de 15 produtos do segmento de suplementos alimentares, divididos em quatro categorias principais: saúde, relaxamento, beleza e performance.

E como a empresa pretende se destacar?

“A Relaxmedic pretende se diferenciar no mercado de suplementos alimentares por meio de ingredientes de alta qualidade e tecnologias inovadoras com o uso de ingredientes premium, como a Creavitalis, uma creatina de origem alemã com altíssima pureza e solubilidade, oferecendo absorção mais eficiente e resultados superiores”, diz o CEO.

A companhia também pretende atender à necessidade de transparência, identificada em pesquisas de mercado. Para isso ela vai atuar por meio de:

Processos rigorosos de controle de qualidade

Parcerias com fornecedores certificados

Testes em laboratórios acreditados

Conformidade Regulatória e Certificações

Comunicação clara com o consumidor

Foi preciso muito para essa expansão?

Para estabelecer a nova linha de suplementos alimentares, a Relaxmedic investiu em pesquisa de mercado, incluindo entrevistas com consumidores e especialistas da indústria

Recursos foram alocados para estabelecer parcerias com fornecedores que seguem as melhores práticas de fabricação e que possam garantir a qualidade dos ingredientes. Além disso, certificações e conformidade regulatória foram obtidas para garantir que todos os produtos atendam às regulamentações locais, como as normas da ANVISA no Brasil”, conclui Renato.

