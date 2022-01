Recife será palco da primeira edição do Go Digital Festival

O Centro de Convenções de Pernambuco receberá, nos dias 27 e 28 de janeiro, um dos maiores eventos do Brasil nos segmentos de marketing e empreendedorismo, o Go Digital Festival. A atividade reunirá grandes nomes do universo dos negócios e do marketing, em uma verdadeira “festa” de conteúdos, aprendizado e oportunidades de networking.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site do evento. A programação completa, com todos os temas, horários e ordem de participação dos palestrantes, será anunciada durante as próximas semanas.

O Festival é promovido pela GoKursos, empresa de educação continuada, com o apoio do grupo Ser Educacional, e traz como tema principal “Tendências para o digital em 2022 – O ano da virada da sua vida”. Entre os palestrantes já confirmados no evento estão: Janguiê Diniz, Carol Paiffer, João Kepler, Pablo Marçal, Tiago Brunet, Guto Galamba, Kaisser, Pyong Lee, Cris Arcangeli, Gilberto Augusto, Maíra Cardi, Isaías, Marcio Giacobelli, entre outros.

“Estamos reunindo os principais nomes da área de marketing digital e do empreendedorismo para debater temas que são tendências para o ano de 2022. Presença digital das empresas, redes sociais, novos modelos de negócios, inovação, criatividade, produção de conteúdos, atuação de influenciadores, chaves para o sucesso nos empreendimentos e na vida pessoal, entre outros assuntos, pautarão o evento que somará mais de 30 palestras”, declara Joaldo Diniz, head de produtos digitais grupo Ser Educacional.

