Itatiaia aposta em expansão do portfólio e planeja canal de sertanejo em BH

A Rádio Itatiaia prepara sua entrada no segmento musical mais consumido do Brasil: o sertanejo. A emissora está licenciando um novo canal em Belo Horizonte, que terá o gênero como eixo central da programação.

Executivos do grupo avaliam que existe uma “avenida aberta” no mercado sertanejo, hoje líder de consumo musical no país. A aposta é ancorada na força de marca, na capilaridade e no poder de influência da Itatiaia, que soma 90 emissoras em Minas Gerais.

Segundo dados da Kantar Ibope Media , a Itatiaia é atualmente a rádio mais ouvida do Brasil.

A estratégia do Grupo Itatiaia

O Grupo Itatiaia pertence ao empresário Rubens Menin, também acionista da CNN Brasil. No mercado mineiro, comenta-se que o projeto envolve investimento milionário, com a ambição de criar uma operação robusta desde a largada.

Com 74 anos de história, a Rádio Itatiaia investiu em reputação baseada em esportes, jornalismo e entretenimento. O grupo pretende usar esse capital simbólico e político para estruturar uma rede sertaneja com vocação estadual e nacional, partindo de Belo Horizonte como base de expansão.

O lançamento do novo canal está previsto para o primeiro semestre de 2026, estrategicamente alinhado ao calendário das festas juninas e dos grandes rodeios, períodos de maior engajamento do público sertanejo.

A movimentação reforça a tendência de diversificação de portfólio das grandes redes de rádio e sinaliza uma disputa mais intensa por audiência e anunciantes em um dos mercados mais rentáveis da música brasileira.