Quer se concentrar no home office? Veja o que colocar no prato

Por: Bússola

Manter a concentração ao longo de um dia de estudos ou trabalho não é tarefa fácil. Em tempos de home office, esse desafio pode ser ainda maior, já que além das distrações normais, como celular e ruídos ambientes, a dinâmica dentro de casa atrapalha, seja pelo compartilhamento de espaço com familiares ou pela quebra da rotina “casa-trabalho-casa".

Mas a solução pode estar muito mais perto do que você imagina: no seu prato.

A nutricionista Edvania Soares, parceira da fabricante de sucos 100% Natural One, diz que para manter a concentração e evitar o estresse basta inserir alimentos estratégicos no dia a dia. “Quando a gente pensa em foco, a gente tem que pensar em três aminoácidos: teanina, taurina e triptofano, para dar foco e concentração, mas também mais energia.”

Com o home office, as pessoas acabam trabalhando por mais tempo e, em muitos casos, tendo o índice de cortisol, hormônio responsável pelo estresse, aumentado.

“Para diminuir o hormônio do estresse é importante aumentar o consumo de alimentos como frutas vermelhas. É o caso da framboesa, que pode ser encontrada, por exemplo, no suco misto pink lemonade da Natural One. Abacate e os chás de mulungu e camomila também trazem a sensação de relaxamento”, afirma.

Para aumentar o foco e concentração, a nutricionista indica banana, oleaginosas, grão de bico e feijão. Esses alimentos contêm triptofano e teanina, substâncias que podem colaborar com a atenção.

