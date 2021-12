Quer entregar sua encomenda antes do Natal? Mande de ônibus

Diante do cenário de incertezas das entregas nas datas importantes, como a Black Friday e o Natal, a Buslog, especialista no transporte de encomendas do grupo JCA, surge para fazer entregas por meio dos ônibus, como uma solução alternativa em que as encomendas chegam até os destinatários de forma rápida, segura e com garantia. É possível que as encomendas sejam entregues até no dia seguinte devido à sua atuação em mais de 200 cidades, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, utilizando um espaço dedicado nos bagageiros dos ônibus das empresas do grupo JCA, como Viação 1001, Catarinense e Cometa.

“Realizamos cerca de 50.000 viagens mensais, utilizando uma frota de mais de 2.000 ônibus. Isso nos dá uma capacidade de transportar 60.000 toneladas por mês em encomendas. O diferencial é que em vários trechos, é possível entregar as encomendas no dia seguinte ao da postagem”, declara Maria Silvia, gerente comercial da Buslog.

Como funciona

A Buslog atende clientes e empresas em quatro modalidades: “balcão x balcão”; “porta x porta”; “balcão x porta”; e “porta x balcão”. De acordo com Maria Silvia, a escolha por uma das soluções depende da necessidade e urgência para cada encomenda. “Hoje, exatamente por conta da agilidade, a opção mais procurada é a de balcão para balcão. A empresa ou cliente pessoa física posta a encomenda em uma das lojas da Buslog e o pedido é enviado para a loja mais próxima de onde o destinatário mora”, diz.

Na modalidade “porta x porta”, é possível ir direto de um endereço a outro. Uma solução completa em logística. As coletas e entregas são feitas em um veículo de pequeno porte e os ônibus utilizados para as transferências.

Na opção “balcão x porta” a encomenda é postada nas lojas visando oferecer ainda mais comodidade ao cliente, é entregue na porta do destinatário. Na “porta x balcão”, é o contrário: a Buslog retira a encomenda no endereço do remetente e o pedido fica disponível para o retirada na loja mais próxima do endereço do destinatário.

Segurança e garantia

Independentemente da solução escolhida, empresa e cliente contam com as mesmas facilidades tecnológicas e aparatos de segurança, garantindo a integridade de todas as encomendas. Todas as entregas são rastreadas e contam com seguro em caso de avarias, furtos, roubos e violações.

