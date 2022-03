PX Ativos Judiciais recebe R$ 100 mi para fundo de processos e precatórios

A PX Ativos Judiciais, empresa especializada na aquisição de créditos judiciais, levanta R$ 100 milhões com a Galápagos Capital, companhia de investimentos focada na estruturação e gestão de produtos e fundos alternativos, para um novo fundo de investimento focado na aquisição de ativos judiciais.

Desde dezembro de 2020, a empresa atua na aquisição de créditos provenientes de ações trabalhistas, cíveis e precatórios, para trazer mais agilidade e liquidez para o mercado. ”Antes, era preciso esperar anos para receber aquilo que era de direito ou aceitar um acordo que, na maioria das vezes, não beneficiava a pessoa. Mas, com a concessão de crédito nós conseguimos mudar esse cenário e entregar uma solução mais segura e assertiva para quem espera ou depende de um processo”, afirma Renata Nilsson, fundadora e CEO da empresa.

A empreendedora afirma que a companhia possui um time especializado e com ampla experiência de mercado que avalia, junto aos clientes e seus advogados, as ações que estão tramitando na justiça e faz a compra desse crédito, ou seja, antecipa o valor da ação a quem tem direito de forma parcial ou integral.

Além desse benefício, a empresa também permite que o advogado escolha se ele quer antecipar seus honorários (contratuais e de sucumbência) ou reservar para receber integralmente ao final do processo. “Nós garantimos que isso ocorra independente do momento, mas não obrigamos que o advogado faça a venda dos seus honorários junto a antecipação, pois acreditamos que a proposta deve ser desenhada de acordo com a necessidade de cada um”, diz Renata.

Nesses quase dois anos de existência, a PX já validou e adquiriu mais de R$ 70 milhões em créditos judiciais, ajudando cerca de 890 pessoas, o que mostra a alta demanda do mercado e a forte necessidade das pessoas em obter uma solução mais rápida para seus processos.

“Já estamos nos preparando para captar o nosso terceiro fundo para viabilizar operações de mais de R$ 200 milhões. Isso vai nos permitir expandir ainda mais nossa atuação e alcançar mais de dez mil vidas até o final de 2022”, declara a CEO.

Segundo Nilsson, o objetivo da empresa é acabar com a morosidade do judiciário e contribuir para a evolução da sociedade como um todo. “Nós ajudamos desde aqueles que dependem do dinheiro de um processo para viver, até um advogado que está iniciando sua carreira e precisa antecipar os honorários para abrir um escritório, comprar equipamento, contratar pessoas. Ou seja, proporcionamos um crescimento saudável em todas as pontas”, diz.

