Projeto promove inclusão digital em áreas remotas da Amazônia

Promover a inclusão digital e a conectividade para fortalecer a comunicação com os moradores de áreas remotas da Amazônia. Esse é o principal objetivo do Conecta Xingu, projeto desenvolvido pela empresa Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que leva internet para comunidades ribeirinhas de Volta Grande do Xingu e 11 terras indígenas do Médio Xingu.

O projeto consiste na instalação de 138 antenas de internet via satélite em 70 localidades, beneficiando cerca de 8.000 pessoas. Desde março, 96 antenas já foram instaladas em aldeias, comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas.

“Com o acesso democrático à informação, um direito ao exercício da cidadania, queremos fortalecer o diálogo, a transparência das ações e minimizar os impactos relacionados às transformações ambientais da região”, diz a superintendente socioambiental da Norte Energia, Luciana Soares.

Tassila Silva, moradora de uma comunidade ribeirinha de Volta Grande do Xingu, é uma das que já estão usando a internet. “Nasci e me criei nessa ilha do Bacabal, e é a primeira vez que tenho internet. Não sei nem mexer direito. Mas agorinha falei com minha filha que mora lá no Mato Grosso. É um privilégio para nós, que nunca tivemos isso aqui."

Com o sinal de internet, a Norte Energia vai disponibilizar também informações sobre a vazão do Rio Xingu e ações socioambientais realizadas nessas regiões.

A implantação das antenas é feita em pontos estratégicos e atende compromissos do licenciamento ambiental — como a instalação em Unidades Básicas de Saúde Indígenas (UBSIs) construídas pela Norte Energia no Médio Xingu — e ações estabelecidas no termo de compromisso firmado entre a concessionária e o Ibama.

