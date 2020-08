Presidente do Senado avança; na Câmara, aliados de Bolsonaro lideram

O ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana reflete com exatidão a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), nas articulações com o governo federal para negociar um momento oportuno para pautar a análise dos vetos presidenciais sem provocar constrangimentos com o Planalto e a equipe econômica. O levantamento é feito pelo Instituto FSB Pesquisa.

Alcolumbre avançou 32 posições e ocupa o 11º lugar no ranking. O senador alinhou com o Executivo que o veto à desoneração da folha de pagamentos só será pautado quando o ministro Paulo Guedes encaminhar as demais propostas da Reforma Tributária. Além disso, o presidente do Senado também está focado no debate em torno da reeleição à Mesa Diretora da Casa.

Além de Alcolumbre, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), também foi destaque no ranking desta semana. O parlamentar avançou três posições em relação à semana anterior, ocupando assim o TOP 3 da pesquisa, ao lado do líder, Humberto Costa (PT-PE), e do vice-líder, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Câmara dos Deputados

O ranking da Câmara traz pequenas trocas de posições nas primeiras colocações do ranking, mas, em geral, mantém a hegemonia dos parlamentares alinhados ao Planalto.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) superou o seu correligionário Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e assumiu o segundo lugar. Da mesma forma, o deputado André Janones (Avante-MG) avançou duas posições, ocupando o quarto lugar. Já Filipe Barros (PSL-PR) caiu duas posições e aparece em sexto.

A novidade do levantamento desta semana é a deputada Samia Bonfim (PSL-SP), que está em 16º lugar, sete posições à frente da posição que ocupava na semana passada. A parlamentar teve o melhor desempenho individual no Top 20 desta semana. Entre os governistas, o melhor desempenho pessoal foi do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que avançou cinco posições e está em 15º.

