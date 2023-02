Portobello Shop inaugura loja sustentável modelo em Curitiba

Por Bússola

A Portobello Shop, maior rede de lojas de revestimentos do Brasil, dá um passo importante para a consolidação de suas práticas ESG, com a inauguração ontem da primeira loja construída com os critérios Leed Platinum, a Portobello Shop Jardim Social, em Curitiba. A unidade é um piloto do projeto Ser + Sustentável = Compromisso, que envolve os esforços do Portobello Grupo em torno de um ciclo mais sustentável, que vai desde a extração da matéria-prima até o varejo.

As escolhas de arquitetura da loja tiveram impacto positivo no melhor aproveitamento dos recursos naturais. A construção foi limpa, utilizando material que possui declaração ambiental e conteúdo reciclado, além do uso de madeiras certificadas com o selo FSC (Conselho de Manejo Florestal), certificação florestal que valida produtos oriundos de bom manejo ambiental. Para reduzir as ilhas de calor na unidade foram utilizados produtos de alta refletância nas áreas externas, como a pavimentação mais clara e o telhado branco. Além disso, 100% dos resíduos da obra foram desviados de aterros sanitários e reaproveitados corretamente.

O projeto, a obra e a operação seguiram premissas, parâmetros e critérios LEED Retail, para garantir o funcionamento sustentável da unidade, o que inclui diversas ações, como o uso eficiente de água, com ações como o duplo acionamento de descarga dos vasos sanitários e captação e reutilização de água da chuva — espera-se com isso uma redução de 76% do consumo de água potável na loja. Outra medida importante é a instalação de bicicletários para colaboradores e clientes, vagas para veículos eficientes e com carregador elétrico. Além disso, a unidade será um hub da rede para ações com foco em ESG também para a comunidade, como encontros e palestras.

Romael Soso, CEO da Portobello Shop, afirma que a loja própria será referência para outras unidades da rede, que já conta com quase 150 lojas pelo Brasil, entre próprias e franquias. Para tornar toda a rede mais sustentável, estão previstas ações como a criação de manual para o franqueado com diretrizes alinhadas ao projeto. O objetivo é inspirar as lojas a seguirem protocolos de sustentabilidade, para serem adotadas no dia a dia, com ações como reutilização de água e economia de energia elétrica, entre outras.

“Somos uma rede presente em todos os estados do Brasil, e a sustentabilidade faz parte de todos os nossos processos, como um valor integrado à estratégia do negócio. A loja de Curitiba será como modelo para outras unidades da Portobello Shop. A partir de 2023, um dos capítulos do Programa de Excelência da rede será um guia de boas práticas ESG, com recomendações de ações sustentáveis no dia a dia nas lojas, com benefícios para aqueles que seguirem os direcionamentos. Além do conteúdo prático, serão oferecidos treinamentos, seguido das avaliações no programa”, diz o executivo.

O Portobello Grupo possui 25 metas de ESG que englobam todas as unidades (Pointer, Portobello Shop, Portobello América e Portobello), de acordo com a especificidade de cada negócio.

O Comitê de Sustentabilidade da empresa é o responsável por atuar de maneira corporativa e estratégica sobre o tema e acompanhar de perto todas essas práticas. O grupo se propõe a fazer mais com menos, garantindo que o uso dos recursos naturais ocorra de maneira regenerativa, com destaque na gestão da matéria-prima.

“Na visão da Portobello, adotar boas práticas sustentáveis não custa mais caro, exige disposição para inovação e equipes de trabalho comprometidas. Além disso, a cerâmica já é naturalmente um processo sustentável, que se preocupa desde a extração da matéria e o processo produtivo, passando pelo descarte e reaproveitamento dos resíduos, até como embalamos este produto e vendemos nas nossas lojas Portobello Shop. É um processo sustentável do início ao fim”, afirma o CEO.

Entre as 25 metas de ESG está também a ocupação feminina de 50% das lideranças da empresa até 2027, propósito que já vem sendo exercido pela rede Portobello Shop, unidade do grupo com maior número de mulheres em cargos de chefia. “A gestão ESG estará presente em todos os processos da loja, que começa com a arquitetura e segue para as ações mais sustentáveis do dia a dia. Com boas atitudes pretendemos engajar não só nossos colaboradores, mas também a comunidade e nossos clientes. Estamos ansiosos para colocar tudo isso em prática”, declara Scheila Orlandi, coordenadora de Sustentabilidade do Portobello Grupo.

