Porto Saúde expande parceria com Klivo para atender pacientes com diabetes

Por Bússola

Após um período de testes com uma base selecionada de beneficiários, a Porto Saúde fecha parceria com a healthtech Klivo para oferecer dentro da sua rede de serviços e benefícios um programa especializado em pacientes que convivem com diabetes tipo 1 e tipo 2. O projeto busca oferecer uma nova modalidade de cuidado que vem revolucionando o tratamento da diabetes no mundo. No Brasil, já são mais de 15 milhões de pessoas adultas com essa condição. Segundo estimativa da Federação Internacional de Diabetes (IDF), até 2045, esse número deve chegar a 23,2 milhões.

O objetivo primário dessa estratégia é aumentar a oferta de serviços de medicina preventiva, promovendo o autocuidado de seus clientes e consequentemente uma carteira mais saudável. A redução de sinistralidade sem dúvida é um efeito natural e desejado em iniciativas como essa, que se torna ainda mais importante tendo em vista o crescimento exponencial dos custos assistenciais que o setor vem passando, em especial com a população de pacientes crônicos, como aqueles que possuem diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade, por exemplo. Essas pessoas, por estarem sem um acompanhamento contínuo, estão mais propensas a desenvolverem complicações de saúde.

"O médico prescreve o tratamento e a Klivo utiliza esse plano para se tornar o personal trainer do paciente, garantindo que ele consiga cumprir da maneira mais simples e leve possível o seu plano de cuidado. Isso em prática melhora a saúde do paciente e consequentemente reduz custo de sinistralidade, evitando assim internações, amputações e até mesmo a morte", diz Marcelo Toledo, cofundador e Co-CEO da Klivo.

Os beneficiários da Porto Saúde elegíveis contarão com o acesso ao aplicativo Klivo - onde receberão todo o suporte de uma equipe multidisciplinar de saúde composta por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e médicos, no momento e no lugar que preferirem. Além disso, terão a possibilidade de integrar, via bluetooth, dispositivos como glicosímetros e relógios que medem sinais vitais como aqueles da Apple, Samsung e Xiaomi, - o que apoiará a coleta automática de dados para a criação e manutenção de um plano de cuidado personalizado, focado nos objetivos e necessidades de cada paciente.

Caso um membro tenha alguma descompensação no seu quadro, ou seja, esteja tendo uma hipoglicemia ou hiperglicemia, a equipe de saúde da Klivo receberá um alerta e entrará em contato para ajudar na estabilização da saúde do paciente.

Graças a metodologia de educação em saúde criada pela startup, esses desafios encontrados na jornada das pessoas com diabetes acabam ocorrendo em poucos casos, por conta do engajamento deles no programa. “Acreditamos que o maior desafio no cuidado de doenças crônicas é o engajamento do paciente. Por isso, investimos muito na experiência do usuário e em linhas de cuidado que sejam mais fluidas para o dia a dia dele, simplificando o acesso à saúde e o autocuidado. Experiência é o que muda o jogo”,afirma um dos fundadores da healthtech.

Os beneficiários que desejam participar deste programa poderão realizar seu cadastro por meio do aplicativo da Porto, pelas comunicações enviadas via e-mail, site ou pelas redes sociais da Klivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Importação de dispositivos médicos mantém isenção. E isso é um erro

5 práticas para manter o cérebro ativo e lidar melhor com as emoções

Alimentos clean Label desenham o futuro da indústria do setor