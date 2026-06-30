Por que as Big Techs estão abandonando os benefícios corporativos genéricos

Por Diego Battistella*

A era da utilidade real: por que as Big Techs estão trocando benefícios genéricos pela escuta ativa

O mercado corporativo global atingiu o teto da saturação no que diz respeito aos pacotes tradicionais de benefícios.

Por anos, a lógica que regia a atração e retenção de talentos, especialmente no setor de tecnologia, baseava-se na quantidade: portfólios imensos, repletos de soluções genéricas e cartilhas institucionais que prometiam cobrir todas as frentes da vida do colaborador.

No entanto, a realidade das planilhas de Recursos Humanos revelou um forte paradoxo: carteiras de benefícios infladas, mas com taxas de utilização próximas de zero.

Diante de um cenário macroeconômico que exige máxima eficiência, pressão por rentabilidade e uma competição cada vez mais acirrada por profissionais qualificados, as grandes empresas de tecnologia iniciaram uma revisão profunda em suas estruturas.

O foco mudou drasticamente. Sai de cena o assistencialismo passivo e entra a era da utilidade real, onde a experiência do colaborador (Employee Experience) é orientada por dados, escuta ativa e impacto mensurável.

Dados do relatório Global Talent Trends, do LinkedIn, ajudam a desenhar a urgência desse movimento: 62% dos profissionais consideram que benefícios alinhados à vida cotidiana e às necessidades reais do dia a dia são determinantes para a permanência em uma organização.

Paralelamente, pesquisas da Gartner indicam que as lideranças de RH têm priorizado investimentos em soluções de uso comprovado, descontinuando contratos de baixo engajamento.

A mensagem do mercado é clara: o colaborador não quer mais opções teóricas; ele quer resoluções práticas.

O declínio do EAP tradicional e a personalização do cuidado

Historicamente, o Programa de Assistência ao Empregado (EAP, na sigla em inglês) funcionou como o principal eixo de suporte das corporações.

Trata-se daquele tradicional canal de atendimento telefônico para o qual o funcionário liga em momentos de crisis.

Contudo, no atual ecossistema de alta performance, o EAP deixou de ser o protagonista do bem-estar e passou a ocupar um papel meramente complementar.

As organizações mais maduras perceberam que o verdadeiro cuidado não é reativo, mas preventivo e integrado à rotina.

Para que um benefício faça sentido, ele precisa respeitar a individualidade e as fricções invisíveis que geram estresse fora do horário de expediente.

Se um profissional está lidando com uma crise pessoal complexa em sua vida civil, sua capacidade cognitiva e produtividade no trabalho serão severamente afetadas, independentemente de quão ergonômica seja a sua cadeira de escritório.

É sob essa ótica que soluções altamente direcionadas ganham espaço.

No Brasil, por exemplo, gigantes do setor como o iFood vêm utilizando ferramentas de escuta interna e benchmarking estruturado para desenhar portfólios sob medida.

Um reflexo dessa evolução foi a inclusão do apoio jurídico contínuo e preventivo às equipes — realizado por meio da plataforma Legal Care, da Leggal.

A iniciativa exemplifica como o cuidado corporativo rompeu as barreiras da saúde física e mental para abraçar a tranquilidade burocrática e civil do indivíduo.

O impacto da segurança jurídica na produtividade

A escolha por essa categoria específica de benefício ganha ainda mais relevância quando analisamos o contexto social brasileiro.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o país encerra anualmente seus ciclos com mais de 80 milhões de processos em tramitação.

Além disso, estudos da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam que a falta de orientação preventiva é o principal fator para a judicialização tardia de conflitos — transformando pequenos ruídos cotidianos em longas e desgastantes batalhas judiciais.

Quando uma empresa oferece ao seu colaborador a possibilidade de falar diretamente com um advogado, com acompanhamento contínuo desde as dúvidas mais simples (como contratos de aluguel ou inventários) até casos mais sensíveis, o impacto no clima organizacional é imediato.

Tira-se um peso invisível das costas do profissional.

Como apontam pesquisas da Gallup, colaboradores que se sentem genuinamente apoiados em seus aspectos pessoais e familiares apresentam níveis significativamente mais altos de engajamento e uma propensão drasticamente menor ao estresse crônico (burnout).

O benefício eficiente, portanto, é aquele que atua como um redutor de ruído mental.

O veredito para os Diretores de RH

O movimento liderado pelas Big Techs serve como um farol para o restante do mercado nacional.

Desenhar uma estratégia de benefícios robusta não significa assinar dezenas de convênios para exibi-los em um slide de integração de novos funcionários.

Significa olhar para os dados de utilização, ouvir as dores reais da operação e ter a coragem de cortar o que é supérfluo para investir no que de fato gera impacto na vida das pessoas.

Ao descentralizar o EAP e apostar em soluções verticais e especializadas, as empresas não estão apenas otimizando custos; estão humanizando a gestão.

No final das contas, o futuro da experiência do colaborador pertence às marcas empregadoras que compreendem que o maior benefício que se pode oferecer a um profissional de alta performance é a tranquilidade necessária para que ele foque no seu talento.

*Diego Battistella é um empreendedor brasileiro, co-fundador e CEO da Leggal, startup focada na democratização do acesso a serviços jurídicos por meio do conceito de Legal Care.