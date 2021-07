PODCAST DIGITALIZE: Quer dar um rolê pela internet com Rosana Hermann?

A escritora, jornalista, roteirista, apresentadora, blogueira, podcaster, criadora de conteúdo e mais: a física Rosana Hermann é a convidada desta edição do podcast Digitalize.

Em um bate-papo com Cris Rosa e Gui Baldi, Rosana falou sobre vários projetos que realiza, como o roteiro e a coapresentação do programa Porta Afora, ao lado de Fábio Porchat, o comando do projeto Saber não Ocupa Espaço com Miguel Falabella e a produção do podcast Vou Te Contar sobre coisas que ela vê e aprende por aí. Rosana também foi a responsável por muitas risadas do público à frente dos roteiros dos sitcoms Sai de Baixo e Vai que Cola e a sátira de programas de auditórios Tudo pela Audiência.

Formada em física pela USP, Rosana descobriu que o que queria mesmo era trabalhar com as palavras, mas conta que o conhecimento adquirido com a ciência exata contribuiu muito para o processo de criação de textos. “A física faz com que a gente ao mesmo tempo possa se maravilhar com a natureza e com o novo, entender aos olhos da matemática como as coisas funcionam, além de nos dar uma ferramenta que é o raciocínio lógico, uma base que ajuda a gente a entender que existem outras dimensões. Abre a nossa cabeça”, diz.

Pioneira dos blogs, entre eles o Querido Leitor, e muito forte nas redes — Rosana brinca que mora no Twitter — ela falou sobre a experiência na produção de conteúdo e um pouco da rotina de vida, que inclui maratonas e tricô. Sobre o humor — ponto alto do talento da roteirista — Rosana comentou como é difícil escrever nesse estilo. “O humor não é levado a sério”, afirma.

