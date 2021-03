Podcast Digitalize: Meu amigo chatbot

Em 2020, a aceleração digital foi importante para atender ao aumento das demandas de consumo em função da pandemia de covid-19. E a interação pelo WhatsApp, o aplicativo mais popular do mundo – com mais 2 bilhões de usuários –, não poderia estar fora das estratégias de atendimento, de vendas e de operação interna, entre outras.

Nesse episódio do podcast Digitalize, Érica Abe e Cris Rosa conversam com o CEO da Botmaker, Julio Zaguini, e com o Business Development para o Whatsapp, Marcos Oliveira, para entender como funcionam os chatbots. Vamos saber em que contextos a ferramenta funciona e, claro, conhecer tendências e oportunidades para as marcas.

Dentre os cases apresentados, está o da Prefeitura de Buenos Aires, que recebe mensagens inclusive em formato de áudio para sanar as dúvidas dos cidadãos argentinos e tentar prover soluções. Mas os bots não servem apenas para grandes clientes.

Com barreiras técnicas e de custo cada vez menores, pequenos negócios também podem usufruir desse tipo de tecnologia, cada vez mais útil.

