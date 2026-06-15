Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja quando serão os próximos jogos do Brasil no vôlei feminino

Após fechar a etapa de Brasília com 100% de aproveitamento, Seleção Brasileira enfrenta França, Bélgica, China e Alemanha na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 19h47.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta semana pela segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Após fechar a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento em Brasília, a equipe comandada por José Roberto Guimarães disputará mais quatro partidas entre os dias 17 e 21 de junho, em Ancara, na Turquia.

O Brasil chega embalado após vencer Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na capital federal. O resultado mais expressivo veio justamente diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Com a campanha perfeita na primeira semana, a seleção brasileira terminou a etapa na liderança da classificação, empatada em pontos com o Japão.

Na fase preliminar da competição, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Ao final dessa etapa, os oito melhores times avançam às quartas de final.

Como será a segunda semana da VNL feminina 2026?

Depois da etapa realizada em Brasília, a seleção brasileira segue para Ancara, na Turquia, onde enfrentará França, Bélgica, China e Alemanha.

Os confrontos serão importantes para manter o Brasil entre os primeiros colocados e encaminhar a classificação para a fase final da competição.

Confira a programação da seleção brasileira no horário de Brasília:

  • 17 de junho (quarta-feira) — 10h — Brasil x França
  • 18 de junho (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho (sábado) — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

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Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL feminina 2026?

As partidas terão transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Próximas fases da VNL feminina 2026

Após a etapa da Turquia, o Brasil ainda disputará a terceira semana da fase preliminar em Osaka, no Japão. Em seguida, os oito melhores colocados avançam para a fase final, que será realizada em Macau, na China.

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final: 22 e 23 de julho
  • Semifinais: 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final: 26 de julho

Classificação da VNL feminina 2026

 PosiçãoEquipe Jogos Vitórias Derrotas Saldo de sets Pontos
Brasil44012:411
Japão44012:411
Itália43111:410
República Checa4319:39
Estados Unidos4319:58
China4319:68
Polônia43110:77
Canadá4229:77
Países Baixos4227:66
10ºBélgica4228:105
11ºTurquia4227:95
12ºSérvia4137:95
13ºAlemanha4135:104
14ºFrança4137:113
15ºUcrânia4136:113
16ºBulgária4134:93
17ºTailândia4044:122
18ºRepública Dominicana4043:121
Acompanhe tudo sobre:Vôlei

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