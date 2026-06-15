VNL 2026: veja quando serão os próximos jogos do Brasil no vôlei feminino

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 19h47.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta semana pela segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
Após fechar a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento em Brasília, a equipe comandada por José Roberto Guimarães disputará mais quatro partidas entre os dias 17 e 21 de junho, em Ancara, na Turquia.
O Brasil chega embalado após vencer Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na capital federal. O resultado mais expressivo veio justamente diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.
Com a campanha perfeita na primeira semana, a seleção brasileira terminou a etapa na liderança da classificação, empatada em pontos com o Japão.
Na fase preliminar da competição, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Ao final dessa etapa, os oito melhores times avançam às quartas de final.
Depois da etapa realizada em Brasília, a seleção brasileira segue para Ancara, na Turquia, onde enfrentará França, Bélgica, China e Alemanha.
Os confrontos serão importantes para manter o Brasil entre os primeiros colocados e encaminhar a classificação para a fase final da competição.
Confira a programação da seleção brasileira no horário de Brasília:
As partidas terão transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.
Após a etapa da Turquia, o Brasil ainda disputará a terceira semana da fase preliminar em Osaka, no Japão. Em seguida, os oito melhores colocados avançam para a fase final, que será realizada em Macau, na China.
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Saldo de sets
|Pontos
|1º
|Brasil
|4
|4
|0
|12:4
|11
|2º
|Japão
|4
|4
|0
|12:4
|11
|3º
|Itália
|4
|3
|1
|11:4
|10
|4º
|República Checa
|4
|3
|1
|9:3
|9
|5º
|Estados Unidos
|4
|3
|1
|9:5
|8
|6º
|China
|4
|3
|1
|9:6
|8
|7º
|Polônia
|4
|3
|1
|10:7
|7
|8º
|Canadá
|4
|2
|2
|9:7
|7
|9º
|Países Baixos
|4
|2
|2
|7:6
|6
|10º
|Bélgica
|4
|2
|2
|8:10
|5
|11º
|Turquia
|4
|2
|2
|7:9
|5
|12º
|Sérvia
|4
|1
|3
|7:9
|5
|13º
|Alemanha
|4
|1
|3
|5:10
|4
|14º
|França
|4
|1
|3
|7:11
|3
|15º
|Ucrânia
|4
|1
|3
|6:11
|3
|16º
|Bulgária
|4
|1
|3
|4:9
|3
|17º
|Tailândia
|4
|0
|4
|4:12
|2
|18º
|República Dominicana
|4
|0
|4
|3:12
|1