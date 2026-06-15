VNL 2026: veja quando serão os próximos jogos do Brasil no vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta semana pela segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Após fechar a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento em Brasília, a equipe comandada por José Roberto Guimarães disputará mais quatro partidas entre os dias 17 e 21 de junho, em Ancara, na Turquia.

O Brasil chega embalado após vencer Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália na capital federal. O resultado mais expressivo veio justamente diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Com a campanha perfeita na primeira semana, a seleção brasileira terminou a etapa na liderança da classificação, empatada em pontos com o Japão.

Na fase preliminar da competição, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Ao final dessa etapa, os oito melhores times avançam às quartas de final.

Como será a segunda semana da VNL feminina 2026?

Depois da etapa realizada em Brasília, a seleção brasileira segue para Ancara, na Turquia, onde enfrentará França, Bélgica, China e Alemanha.

Os confrontos serão importantes para manter o Brasil entre os primeiros colocados e encaminhar a classificação para a fase final da competição.

Confira a programação da seleção brasileira no horário de Brasília:

17 de junho (quarta-feira) — 10h — Brasil x França

— 10h — Brasil x França 18 de junho (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica

— 10h — Brasil x Bélgica 20 de junho (sábado) — 10h — Brasil x República Popular da China

— 10h — Brasil x República Popular da China 21 de junho (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL feminina 2026?

As partidas terão transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Próximas fases da VNL feminina 2026

Após a etapa da Turquia, o Brasil ainda disputará a terceira semana da fase preliminar em Osaka, no Japão. Em seguida, os oito melhores colocados avançam para a fase final, que será realizada em Macau, na China.

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

Quartas de final: 22 e 23 de julho

22 e 23 de julho Semifinais: 25 de julho

25 de julho Disputa de terceiro lugar e final: 26 de julho

Classificação da VNL feminina 2026