Podcast A+: Como lidar com as dores emocionais da pandemia?

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre os cuidados para proteger a saúde mental das sequelas emocionais da covid.

Em quase dois anos de pandemia, acumulam-se dores e perdas em todo o mundo. No Brasil, mais de 625 mil vidas se foram pela covid-19 e cerca de 25 milhões de pessoas contraíram a doença. As consequências também são sentidas na economia. As limitações impostas pelo coronavírus são uma ameaça constante à sobrevivência de empresas e empregos. Com a taxa de desocupação em alta e a escalada da inflação, os brasileiros têm enfrentado, junto com a crise sanitária, a perda de renda e do poder de compra.

Nesse cenário desafiador, há ainda um outro efeito sobre a saúde da população que talvez seja menos visível, mas muito nocivo. São as feridas emocionais abertas pela pandemia. Desde a chegada do novo coronavírus, especialistas têm alertado para o crescimento de transtornos psicológicos: angústia, desamparo, ansiedade, depressão, entre outros.

Pesquisa da SulAmérica, realizada pelo Instituto FSB, mostra que 53% dos brasileiros consideram que sua saúde emocional piorou no período. Seis em cada dez que se consultam hoje com psicólogos começaram a fazer terapia durante a pandemia. Segundo o levantamento, a busca por ajuda psicológica mais do que dobrou, e é fácil entender o porquê: são muitos os fatores de estresse, desde o medo da doença e a tristeza pela perda de pessoas queridas até os problemas econômicos e as mudanças na rotina pessoal e profissional.

O ritmo de trabalho desse novo normal também tem contribuído para o desgaste emocional. Novas e complexas demandas surgiram, os limites entre casa e trabalho ficaram confusos e o resultado é o aumento de casos de burnout, termo em inglês para descrever o esgotamento profissional. A síndrome, que acaba de ganhar uma descrição mais detalhada na Classificação Internacional de Doenças da OMS, precisa estar no radar das companhias e dos executivos, que devem garantir um ambiente menos estafante para todos. O Índice de Bem-Estar Corporativo nas empresas brasileiras, medido pelo Zenklub, atingiu apenas 49,25 em 2021, numa escala de 0 a 100, cujo ideal mínimo é de 78.

Como proteger, então, a saúde mental em tempos de covid-19? Quais os cuidados para manter o equilíbrio emocional? Como as empresas podem estar mais próximas de seus times, oferecendo todo tipo de suporte? E como saber quando é necessário recorrer à ajuda médica profissional? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de 1 hora de live no YouTube da EXAME por especialistas, que deram orientações na busca por mais saúde e bem-estar.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Clécio Branco, psicólogo e responsável pela Área Comportamental do Rituaali Clínica & Spa; Patricia Mello, médica e superintendente de Gestão de Saúde Populacional da SulAmérica; e Rui Brandão, médico, CEO e cofundador do Zenklub.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista EXAME e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | YouTube

Mais da Bússola:

Podcast A+: Eleições 2022 — primeiras movimentações do ano rumo a outubro

Podcast A+: Mercado de tecnologia em alta – procuram-se profissionais!

Podcast A+: Verão 2022 e os protocolos para o retorno seguro dos eventos