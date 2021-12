Podcast A+: Verão 2022 e os protocolos para o retorno seguro dos eventos

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as expectativas e os cuidados para o retorno dos eventos presenciais.

Um dos primeiros a parar na pandemia, o setor começa a ensaiar a retomada. Com o avanço da vacinação e a queda acentuada no número de casos de Covid-19, os governantes têm ampliado as autorizações para atividades de lazer e de negócios com a presença de público.

Festas, shows, feiras corporativas e competições esportivas vêm sendo liberados em todo o Brasil, com base em parâmetros científicos e respeitando protocolos sanitários. Uma das medidas necessárias para o retorno seguro dos eventos é a apresentação obrigatória do passaporte vacinal.

E a população reconhece a importância da exigência do comprovante de imunização. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) em outubro revela que 86% dos entrevistados somente frequentariam eventos destinados a pessoas com caderneta de vacinação contra o coronavírus e/ou teste negativo para a doença.

O levantamento mostra ainda como o público está ansioso para a volta desse tipo de programa: 8 em cada 10 dizem sentir falta dos eventos e o mesmo índice afirma que tem a intenção de frequentá-los. É um mercado que impacta e conecta diferentes setores da economia (turismo, cultura, entretenimento, bares e restaurantes, serviços, entre outros) e que teve 97% das suas atividades paralisadas no ano passado.

Para esse hub setorial, que responde por 4,5% do PIB e movimenta mais de R$ 300 bilhões, o verão de 2022 é considerado um período estratégico para o início da recuperação, combinando a alegria da estação com as medidas de proteção sanitária.

A Bienal do Livro no Rio de Janeiro, que acabou de ocupar por dez dias o Riocentro, é um bom exemplo de como organizar um grande evento em segurança, exigindo comportamento responsável e consciente do público. A combinação entre diversão e cuidado é também a tônica do Universo Spanta, o maior festival de verão do país que vai reunir na Marina da Glória mais de 100 atrações musicais em 15 dias de programação no mês de janeiro.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos desafios e oportunidades para a retomada segura dos eventos. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Milena Palumbo, CEO da GL events no Brasil; Marinho Filippo, sócio e organizador do Universo Spanta; João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio; e Pedro de Lamare, vice-presidente do SindRio (Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro) e sócio do Quiosque de Lamare.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: