Pesquisa revela situação das startups no setor de construção civil

Setor ainda cauteloso em investimentos (Arctic-Images/Getty Images)
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13h00.
Comparando o volume de investimentos de 2022 ao do ano passado, observa-se um período de maturação entre as construtechs, startups de tecnologia do setor de construção civil.
“O momento das construtechs mostra um setor ainda cauteloso em investimentos e adoção de IA, mas longe de estar parado. A construção civil vive um ciclo de modernização inevitável, marcado por industrialização, digitalização e novas tecnologias de produtividade”
A análise, de Daniel Grossi, cofundador da Liga Ventures, baseia-se no raio-x completo que a consultech realizou no setor de construtechs.
Total de 267 startups que estão ativas e utilizam diferentes tecnologias com o objetivo de transformar o universo da construção civil. 20% delas foram criadas entre 2020 e novembro de 2025. As principais categorias destas construtechs são:
O levantamento aponta que todas as empresas estão divididas em 24 categorias e 81% dessas startups têm como foco o mercado B2B.
O estudo mostra que 29 startups utilizam inteligência artificial em suas soluções para aplicações como: automação de projetos arquitetônicos e engenharia; gestão inteligente de obras e canteiros; monitoramento, visão computacional e gêmeos digitais; e outros.
Outro dado interessante se refere à análise da maturidade das construtechs mapeadas:
“O ritmo mais lento de inovação no mercado cria justamente um terreno fértil para quem quiser liderar. Há desafios grandes, mas as oportunidades são proporcionais.
As startups que endereçarem dores reais e que mexam no ponteiro, como eficiência de obra, previsibilidade de custos e redução de desperdícios, têm a chance de ocupar esses espaços.”, conclui Grossi.