Pearson e Disney lançam livros didáticos de inglês para seis níveis

A Pearson anuncia o lançamento dos Disney Kids Readers, uma série de 36 livros didáticos divididos em seis níveis para crianças de 6 a 12 anos que estão aprendendo inglês. Histórias memoráveis, personagens com os quais seja possível se identificar e ilustrações cativantes são fatores que tornam a leitura mais agradável para jovens alunos de idiomas. Os Disney Kids Readers integram atividades de leitura, escrita, audição e conversação para ajudar crianças a entender, analisar e avaliar textos.

Os livros incluem variações de tipos de textos para desenvolver habilidades de leitura, tais como rimas, poemas, trava-línguas, tirinhas, roteiros teatrais, perfis e artigos. Eles são escritos a partir de uma lista de palavras comuns e frequentes, alinhadas à Escala Global de Inglês, que irá apoiar os estudantes na sala de aula e consolidar seu aprendizado.

“Estamos muito animados com o lançamento”, afirma Rachel Watson, gerente de produto da Pearson English Graded Readers. “Desenvolver habilidades de leitura e encorajar o amor pelo hábito de ler desde cedo é muito importante para a construção de confiança, capacidade de comunicação e autonomia. Nossa parceria com a Walt Disney Company nos permite engajar, motivar e encantar jovens alunos com histórias maravilhosas e assuntos que são perfeitos para crianças”.

Segundo ela, os Disney Kids Readers estimulam o aluno a pensar sobre si mesmo, seu lugar no mundo e como o que ele diz e fala impacta as outras pessoas. Por meio de atividades práticas de Valores (níveis 1 a 4) e Cidadania Global (níveis 5 e 6), os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico que são necessárias para o sucesso na vida.

A coleção faz parte da série Pearson English Kids Readers e está alinhada à Escala Global de Inglês (GSE, níveis 16 a 48), que é equivalente ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas dos níveis pré-A1 ao B1. O texto narrativo de cada unidade conta com uma medida Lexile (210L a 600L), que é a referência global para complexidade de textos.

Cada nível pode ser ensinado como um curso e inclui seis livros impressos, seis áudiolivros, disponíveis no portal da Pearson English, seis e-books equipados com áudio e destaques de texto, por meio da Pearson English Graded Readers Bookshelf, um livro de atividades (impresso e e-book com áudio), um livro do professor e notas do professor e fotocopiáveis para cada um dos seis livros, também disponíveis no portal da Pearson English.

