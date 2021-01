Passaporte furado

Sobre a Covid-19, vale cada vez mais a velha máxima “tudo que é sólido desmancha no ar”. Um exemplo são países antes exemplo e agora assolados pela doença. Brilham no topo Portugal, Argentina e Alemanha. Mas as surpresas não param.

Agora, cientistas em Israel colocam em dúvida a validade do tal “passaporte verde” baseado na presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 (leia).

Pela simples razão de que, segundo o estudo, a pessoa pode perfeitamente estar imune ao vírus sem apresentar anticorpos no sangue. Mesmo após a taxa de anticorpos recuar a zero em alguns meses após a doença ou a vacina, o indivíduo pode continuar protegido contra o novo coronavírus (leia).

Israel é no momento um grande laboratório e observatório da Covid-19, por ser um dos únicos que já vacinou boa parte da população (leia). E mesmo ali os fatos mostram que é preciso cautela.

As curvas de casos e mortes vão em alta, e o próprio premiê, apesar de se reconhecer um não especialista, mas informado por eles, disse hoje que se trava uma corrida entre as vacinações e as mutações (leia).

